Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. Deshalb geht die Stockacher Kulturnacht nun am Samstag, 16. September, in die zweite Runde und das Programm wurde sogar noch deutlich erweitert, wie Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier bei der Vorstellung betont. Von 17 bis 24 Uhr wird im Bereich der Stockacher Oberstadt nicht nur einiges an Kunst und Kultur zu erleben sein, sondern es wird auch verschiedene kulinarische Schmankerl geben, die das Schlendern durch Stockachs Zentrum noch angenehmer gestalten.

Los geht es auf der Kunstmeile

Eröffnet wird der Abend mit der Vernissage für die Kunstmeile, an der sich viele Händler und Kulturschaffende entlang der Hauptstraße beteiligen und die noch über die Kulturnacht hinaus Besucher in die Oberstadt locken soll. Einer der Schwerpunkte ist dann naturgemäß das Stadtmuseum, denn mit ihrem Programm ist die Stockacher Kulturnacht angeschlossen an die Museumsnacht Hegau-Schaffhausen, in deren Rahmen viele Museen in der Region ihre Türen bis spät in die Nacht geöffnet lassen.

Neben gleich mehreren Kurzführungen durch die Ausstellung „Kunst & Kurioses„ hat sich das Team um Museumsleiter Julian Windmöller etwas ganz besonderes für die Kulturnacht einfallen lassen.

Im Alten Forstamt befindet sich das Kulturzentrum der Stadt mit Tourist-Information, Stadtbücherei, Stadtmuseum und Kulturamt. | Bild: Claudia Ladwig

„Wir haben einige Gegenstände aus der Ausstellung herausgesucht, die in einer besonderen Beziehung zu einer historischen Persönlichkeit stehen und bieten eine Art Speed-Dating mit den jeweiligen Personen an“, erklärt Windmöller. Die Besucher haben also die Gelegenheit, die historische Person hinter dem Ausstellungsgegenstand in aller Kürze kennenzulernen und damit noch ein Stück tiefer in die Ausstellung einzutauchen, als das normalerweise möglich ist.

Stiftertröpfchen und historische Häppchen

In der Tourist-Info im Alten Forstamts wird an diesem Abend nicht nur das Stockacher Stiftertröpfchen ausgeschenkt, sondern es werden auch historische Häppchen serviert. „Dafür haben wir ein paar Rezepte aus dem Kochbuch der Stockacher Köchin Anna Maria Winterin aus dem 18. Jahrhundert, das auch in der Ausstellung zu sehen ist, herausgesucht und präsentieren die Gerichte daraus in leicht abgewandelter Form“, sagt Katharina Riedle, Leiterin der Tourist-Information.

Das Programm Die Stockacher Kulturnacht startet am Samstag, 16. September, um 17 Uhr mit der Vernissage für die Kunstmeile mit musikalischer Begleitung durch zwei Lehrer der Musikschule Stockach im Alten Forstamt. Eine weitere Vernissage gibt es um 19 Uhr in der Geschäftsstelle der Volkshochschule, wo unter dem Titel „Millefiori – Tausend Blumen“ Werke des Stockacher Künstlers Armin Grathwohl ausgestellt werden. Kurzführungen durch die Ausstellung „Kunst & Kurioses“ finden um 17.30 Uhr, 19.30 Uhr, 21.30 Uhr und 23.30 Uhr im Stadtmuseum statt. Zusätzlich gibt es dort um 19 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr ein Speed-Dating mit historischen Persönlichkeiten aus der Stadtgeschichte. Kurzführungen im Seilermuseum stehen um 18 Uhr, 20 Uhr und 22 Uhr im Programm. Um 20.30 Uhr gibt es eine Kirchturmführung und um 22.30 Uhr eine Kirchenführung durch die frisch renovierte St. Oswald Kirche.

Serviert wird etwa ein Nudelsalat aus Knöpfle, Würstchen und Käse mit Brot sowie Zuckertrauben und Zwetschgenschnitze. „Außerdem laden wir alle Museumsbesucher dazu ein, ihr Lieblingsrezept mitzubringen oder einzusenden, damit wir dann daraus ein Kochbuch aus heutiger Zeit zusammenstellen können“, so Riedle.

Armin Grathwohl ist mit Leidenschaft Fliesenleger und Künstler. Seine aktuellen Werke entstehen mit bunten Millefiori-Glaselementen. Zu sehen gibt es sie im Rahmen der Kulturnacht in der Geschäftsstelle der VHS. | Bild: Claudia Ladwig

Natürlich ist auch die Stadtbücherei als dritte Institution im Alten Forstamt wieder mit von der Partie. Neben einem Bastel- und Maltisch für Kinder soll dabei die Bücherei der Dinge im Fokus stehen. „Wir wollen unser ganzes Angebot zeigen und Klar machen, dass es in der Bürcherei mehr gibt als Bücher„, sagt Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei.

Virtuelle Kunst erschaffen in der Bücherei

So werden die Besucher die Möglichkeit haben, verschiedene Roboter darauf zu programmieren, einen Parcours zu überwinden. „Daneben werden wir einen Greenscreen aufbauen, der den Besuchern ermöglicht, auf einem bereitgestellten Tablet verschiedene Hintergründe auszuwählen und Bilder zu machen“, so Gietz. Die Bilder können dann direkt an einem Fotodrucker ausgedruckt und mitgenommen werden. Mit einem speziellen Programm für Virtual-Reality-Brillen können die Besucher in einem Raum der Stadtbücherei eigene dreidimensionale Kunstwerke erschaffen.

Erstmals Glocken sehen, die man täglich hört

Schräg gegenüber dem alten Forstamt geht es in die luftigen Höhen des Kirchturms von St. Oswald hinauf. Mesner Armin Buchner nimmt Interessierte mit nach oben, wo es die fünf Glocken des Gotteshauses zu sehen gibt. „Die hört man in Stockach zwar jeden Tag, aber zu sehen bekommt man sie nur selten“, sagt Buchner. Der Aufstieg ist für Kinder und Erwachsene interessant, betont er. „Ich verbinde das gerne auch immer mit dem ein oder anderen Rätsel oder Schätzfragen“, sagt Buchner.

Fünf Glocken hängen im Kirchturm von St.Oswald. Diese gibt es im Rahmen der Kulturnacht zu sehen. | Bild: Paulina Parhammer

Beim Weg nach oben lässt sich zudem immer mal wieder durch die kleinen Fenster des Turms die Aussicht über Stockach bewundern. Um 20.30 Uhr gibt es für 15 bis maximal 20 Personen die Gelegenheit zum Aufstieg. „Wenn es mehr Leute sind, nehme ich es aber auch gerne in Kauf, ein zusätzliches Mal den Aufstieg anzubieten“, sagt Buchner mit einem Lächeln.

Licht und Handwerk im Seilermuseum

Einige Stufen weiter unten an der Kirchhalde freut sich indes Bernhard Muffler auf viele Besucher im gerade erst frisch erweiterten Seilermuseum. Dort bietet er drei halbstündige Kurzführungen an. „Doch auch ein Besuch außerhalb der Führungen loht sich. Besonders nach Einbruch der Dunkelheit, um die neue Illumination der historischen Seilerbahn und des Stadtwalls zu bewundern“, betont Muffler.

Bernhard Muffler öffnet die Tür zur Erweiterung des Seilermuseums. Die historische Seilerbahn, die durch LED-Leuchten erstrahlt, ist noch heute in Betrieb und kann an der Kulturnacht besichtigt werden. Sie verläuft einmal quer durch das neue Gebäude. | Bild: Dominique Hahn

Bevor der Abend der kulturellen Höhepunkte zu Ende geht, bietet sich noch ein Abstecher in die Geschäftsstelle der Volkshochschule am oberen Ende der Kirchhalde an. Dort gibt es die Kunstwerke von Armin Grathwohl zu sehen. Die Vernissage zu seiner Ausstellung findet bereits um 19 Uhr statt.

Die Macher der Kulturnacht sind schon voller Vorfreude und gespannt darauf, wie das Programm in diesem Jahr angenommen wird. „Vergangenes Jahr konnten wir uns kaum retten. Wir hatten sehr viele Besucher, sowohl Stockacherinnen und Stockacher als auch von außerhalb“, sagt Corinna Bruggaier. Natürlich sollen Aktionen wie diese auch dazu beitragen, dass die Leute auch im Alltag öfter den Weg zu den kulturellen Angeboten finden, betont sie.