Der Bürgerstiftung Stockach liegen Senioren, Jugendliche und Kinder am Herzen. So hat diese in der jüngsten Zeit verschiedene Musikvereine mit Spenden beglückt – auch den Musikverein Espasingen. Dieser konnte dadurch nun ein nagelneues Tenorhorn für Kinder ab etwa zehn Jahren im Wert von 444 Euro anschaffen.

„Es ist aufgrund seiner engen Bauweise kleiner als Erwachsenen-Instrumente und somit gut dafür geeignet, Kinder an das Musizieren auf dem Tenorhorn heranzuführen“, erklärt Jürgen Grabowski vom Musikverein. Und auch zwei Notensätze für die Jugendkapelle konnten gekauft werden, über die sich der Dirigent der Jugendkapelle, Andreas Maurer, sehr freut.

Hubert Kuppel, der Vorsitzende des Musikvereins Espasingen, drückte der Bürgerstiftung Stockach seinen Dank aus. Es sei eine „tolle Geschichte“, gerade in Corona-Zeiten eine solche Spende zu erhalten. Denn der Verein habe aktuell keine Einnahmen, aber einen gewissen Anteil an Ausgaben gebe es immer. Vor allem vor diesem Hintergrund sei die Spende eine große Hilfe für den Verein und dessen Bemühungen in der Jugendmusik.