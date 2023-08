Die Seelfinger Taubenriedgärtner sind auf der Suche nach den Gewinnern ihrer traditionellen Kuhschisslotterie. Wie Gina Thum, Schriftführerin des Vereins Anfang der Woche mitteilt, wurden noch nicht alle Preise abgeholt. Sogar einer der Hauptpreise konnte demnach noch nicht übergeben werden.

Mit der Teilnahme an ihrer traditionellen Kuhschisslotterie am vergangenen Wochenende waren die Taubenriedgärtner indes zufrieden. Schon rund zwei Wochen vor der Veranstaltung seien die Lose hierfür ausverkauft gewesen, berichtete der Vorsitzende des Vereins Frank Thum am Rande der Veranstaltung gegenüber dem SÜDKURIER.

Seelfingen Der erste Fladen fiel zu früh: So lief die 20. Kuhschisslotterie in Seelfingen Das könnte Sie auch interessieren

Nicht alle Losbesitzer waren anwesend

Da allerdings nicht alle Losbesitzer persönlich dabei waren, als am Sonntag die Fladen gefallen sind, ist der Verein auf der Suche nach den Gewinnern. Immerhin einer der beiden Hauptpreise konnte bereits übergeben werden.

Der andere steht dem Besitzer des Loses mit der Nummer FF-45 zu, teilt der Verein mit. Als Hauptpreis gab es in diesem Jahr gleich zweimal 500 Euro zu gewinnen für den jeweils ersten Fladen der tierischen Glücksfeen.

Tiere Überlingen statt Spanien: Können Kälber auch in der Region gemästet werden? Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche Sachpreise müssen noch abgeholt werden

Nachdem die beiden Hauptpreise durch die Platzierung der Kuhfladen entschieden waren, wurden weitere Sachpreise verlost. Diese liegen für die Besitzer der Lose: UE-66; G-54; OE-31; E-66; UE-19; SCH-23; Z-53; AA-47; T-25; N-50; R-26; B-60; F-13; C-49; GG-41; EE-58; J-42; U-51; SCH-24; T-40; R-44; A-38; G-42; F-11; CC-36; W-45; T-1; ST-61; BB-22; H-26; U-59; J-44; P-25; D-46; EE-15 bereit. Die Preise können bei Frank Thum (Wiesenstraße 26, 78333 Stockach/Seelfingen) abgeholt werden, teilt der Verein mit.