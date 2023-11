Die 29. Ausstellung in jährlicher Folge der Künstlerinnengruppe K^4 in der Roßberghalle in Wahlwies trägt den Titel „Neuland“. Neuland betreten, diesen Begriff kennen alle, er bedeutet im übertragenen Sinne etwas Neues, Unbekanntes erleben oder tun. Etwas, das neu ist im Prozess, im Erlebnis und im Ergebnis. Die nun ausgestellten Werke von Esther Wenger, Aunchun Hirling, Sabine Müller und Isa Barlak entstanden in vielfältigen Techniken. Was sie mit Neuland zu tun haben, kann jeder Betrachter selbst herausfinden.

Am morgigen Freitag um 19 Uhr wird Ortsvorsteher Udo Pelkner die Gäste zur Eröffnung begrüßen. Musikalische Umrahmung bietet das Trio Dahla Seeh (Thai-Hackbrett), Teerat Pitakrat (Gitarre) und Chunawit Khamprasert (Gitarre). Die drei Musizierenden gehören zu dem gemeinnützigen Verein Borijak, Children Education in Thailand, an den die diesjährige Spende, zehn Prozent des Bilderverkaufserlöses der Gruppe K^4 gehen soll. Des Weiteren haben die vier Künstlerinnen während der Ausstellungswoche zugunsten des Vereins Borijak eine gemeinschaftliche Malaktion geplant. Man darf gespannt sein. Dies schreibt Esther Wenger in einer Pressemitteilung zur Ankündigung.

Zu ihrer traditionellen Matinee, am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 12 Uhr laden die Künstlerinnen ihre interessierten Gäste zu einer Lesung von Lucia Meyer aus Wahlwies aus ihrem neuen Buch „Jenseits der Grenze“ ein. Das Buch will einen Beitrag zur Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland leisten. Anja Schmidt aus Stockach ist begeisterte Handpan-Spielerin und möchte ihre Hörer mit den Klängen ihres Instruments und dessen universeller Sprache musikalisch verzaubern, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Die Ausstellung „Neuland“ findet von 24. November bis 3. Dezember in der Roßberghalle, Leonhardstraße 70 in Stockach-Wahlwies, statt. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag, 16 bis 18 Uhr, Samstag, 14 bis 18 Uhr und Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Die Ausstellung wird von den Künstlerinnen persönlich betreut. Der Eintritt ist frei.