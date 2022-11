Stockach vor 16 Minuten

Künftig mehr hauptamtliche Feuerwehrleute in Stockach? Über 160 Einsätze und Herausforderungen

Das ehrenamtliche Engagement in Stockach ist weiter groß, kommt jedoch an Grenzen. Bürgermeister Stolz stellt hauptamtliche Hilfe in Aussicht. Dabei machen Brände übrigens nur 21 Prozent der Einsätze aus.