von pm/lam

Das letzte Meisterkonzert der Saison 2020/2021 steht an: Nachdem im Bürgerhaus Adler Post nach Corona-bedingter Pause sei Juni bereits eine Meistergeigerin und ein Duo aus einem Gitarristen und einem Flötisten stattgefunden haben, ist nun das dritte Konzert an der Reihe. Dieses Mal tritt am Freitag, 16. Juli, die Musikerin Hikaru Kanki am Klavier auf. Es sind zwei Spielzeiten geplant, zum einen um 18.30 Uhr, zum anderen um 20.30 Uhr. Wie es in der Ankündigung heißt, handelt es sich dabei um den Ersatztermin für den 26. März. Das Konzert hatte damals nicht stattfinden können.

Ausgezeichnete Musikerin

Hikaru Kanki stammt laut der Mitteilung des Veranstalters aus Japan und wurde an der Musikhochschule Hannover bei Roland Krüger ausgebildet. Sie sei mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet worden und habe unter anderem den Publikumspreis beim Internationalen Bodensee-Musikwettbewerb 2019 gewonnen. In Stockach wird sie Stücke von Wolfgang Andreas Mozart und Franz Schubert spielen.

Für beide Vorstellungen sind noch Karten verfügbar. Diese können im Internet unter www.stockach.de oder im Alten Forstamt gekauft werden. Wie auf der Internetseite der Stadt Stockach zu lesen ist, kosten Karten der Kategorie 1 27 Euro, Karten der Kategorie 2 mit 21 Euro etwas weniger.

Diese Corona-Regeln gelten

In der Ankündigung wird darauf hingewiesen, dass während der Veranstaltung die Abstands- und Hygieneregeln gelten. Beim Konzertbesuch bestehe die Pflicht zur Datenerhebung und zum Tragen einer Maske, auch am Platz. Ein negativer Corona-Schnelltest beziehungsweise ein Nachweis einer Genesung oder einer vollständigen Impfung sei dagegen nicht erforderlich. Beim jüngsten Stockacher Meisterkonzert war das noch nötig gewesen.

Die Ausrichtung der Stockacher Meisterkonzerte waren lange Zeit wegen der Pandemie nicht möglich. Sie konnten im vergangenen Jahr darum nicht stattfinden und mussten verschoben werden – zunächst auf das Frühjahr, später sogar noch weiter.