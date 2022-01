In der ersten Gemeinderatssitung des neuen Jahres kritisierte Stadträtin Claudia Weber-Bastong (SPD) die Entscheidung der Stadtverwaltung, die Maskenpflicht bei den sogenannten „Spaziergängen“ der Coronamaßnahmenkritiker auszusetzen. Auch wenn eine Kontrolle und Durchsetzung dieser Regel nicht umsetzbar sei, sollte sie trotzdem gelten, so Weber-Bastong. Es sei schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum beispielsweise an Schulen eine Maskenpflicht gelte, aber für die sogenannten „Spaziergänge“ eine Ausnahme gemacht werde. Hier müsse gleiches Recht für alle gelten, machte sie deutlich.