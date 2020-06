von SK

Zwei Autos haben sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 6104 bei Hengelau im Vorbeifahren an den Spiegeln berührt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Laut einer Mitteilung der Polizei war der Fahrer eines Mercedes Vito auf der Straße bei Hengelau unterwegs, als ihm ein dunkler Geländewagen entgegenkam. Dieser habe die Kurve geschnitten, teilt die Polizei weiter mit. Dabei hätten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührt. Der unbekannte Fahrer des SUV ist laut der Mitteilung daraufhin einfach weitergefahren. Das Polizeirevier Stockach bittet um Hinweise unter Telefon (07771) 9391-0.