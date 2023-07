Die Kulturbrücke Stockach hatte Martina Sternberg vom Geschirrzauber Mühlingen ins Pallottiheim eingeladen. Sie brachte Keramikschalen, Farben, Pinsel und Stempel mit und zeigte zwölf Erwachsenen, wie Müslischalen individuell gestaltet werden können. Ute Kohlmann und Christiane Pieper von der Kulturbrücke kannten die Teilnehmer schon länger. Sie halfen bei Verständigungsproblemen und freuten sich über das Interesse an diesem Angebot. Martina Sternberg erläuterte die Arbeitsweise: Mit einem Kugelschreiber ließen sich Muster vorzeichnen. „Die Linien auf der rohen Keramik brennt es nachher im Ofen weg.“ Lea und Mathilda, zwei Nachbarsmädchen Sternbergs, halfen beim Ausgeben der Farben – je nach Wunsch kräftige oder pastellige Töne. Die Farben sind lebensmittelecht und lassen sich, wenn sie getrocknet sind, leicht aus der Kleidung ausbürsten oder auswaschen. Deshalb trug auch niemand einen Malkittel. Während der kreativen Aktion entspannten sich die Teilnehmer und blendeten ihre Sorgen und den Alltag etwas aus. Vor einer Woche hatten 16 Kinder Becher verziert. „Und kein einziger ist kaputtgegangen“, sagte Ute Kohlmann. Diesen Nachmittag hatte die Bürgerstiftung Stockach finanziert. Manfred Peter sagte: „Ein schönes Erlebnis. Es war toll, zu sehen, wie viel Freude die Kinder beim Malen hatten.“ Sie konnten den Becher am Griff festhalten. Bei den Schalen war Taktik gefragt: Man musste sich entscheiden, innen oder außen zu beginnen, und die Schale stets vorsichtig drehen. Martina Sternberg bemalte Teile zum Durchtrocknen einen Tag lang stehen. Dann versiegelt sie sie durch Tauchen in flüssige Glasur. Der Brennofen heizt über mehrere Stunden auf 1005 Grad auf, hält die Temperatur 20 Minuten und kühlt dann ab. Frühestens bei 100 Grad darf er geöffnet werden. „Wenn der Unterschied zur Zimmertemperatur zu groß ist, besteht die Gefahr, dass die Keramik springt“, erklärte Sternberg.