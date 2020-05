von pm/eph

In der Corona-Pandemie ist nichts wie gewohnt – das religiöse Leben macht da keine Ausnahme. Zwar sind nach der aktuellen Corona-Verordnung inzwischen wieder Gottesdienste möglich. Doch die Hygieneauflagen sind streng, um das Ansteckungsrisiko für die Gottesdienstbesucher zu minimieren. Insbesondere in den kleinen Dorfkirchen wird es wegen der Auflagen vermutlich nicht allzu bald Gottesdienste geben können. Daher hat sich das katholische Gemeindeteam in Mahlspüren im Hegau etwas Besonderes ausgedacht. In und vor der Kirche St. Vitus gibt es jetzt Gebete an der Leine, heißt es nun in einer Pressemeldung.

In bunter Folge sind Bilder, Sprüche, Texte zum Nachdenken und Gebete an eine Wäscheleine geklammert. Wer möchte, kann sich diese spirituellen Impulse ansehen und dann Sprüche und Motive, die ihm gefallen, einfach mitnehmen. Man kann auch eigene Impulse, Weisheiten oder Gedanken, die man teilen möchte, an die Leine klammern. „Jeder von uns hat auch geistige oder religiöse Bedürfnisse, die in der Corona-Krise zu kurz gekommen sind“, wird Pfarrgemeinderätin Angela Wolf-Lenz in der Mitteilung zitiert. Die Aktion soll dazu beitragen, dass spirituelle Impulse, die ansonsten von Gottesdiensten und Gemeindeleben ausgehen, zumindest ein wenig möglich sind. Das Gemeindeteam hat die Hoffnung, dass Menschen hier Texte finden, die Mut machen und aufbauen. „Nehmen Sie gerne auch Sprüche zum Verschenken mit,“ erläutert Wolf-Lenz. „Es sind viele Postkarten dabei. Einfach einen netten Gruß hinten drauf schreiben und jemandem geben, den man mag, der krank ist oder bei dem man sich mal wieder melden möchte.“

Auch vor der Kirche gibt es spirituelle Impulse an der Leine: Angela Wolf-Lenz (links) und Eliana Lenz. | Bild: privat

Die Idee stamme im Übrigen von der City-Pastoral in Konstanz, wo sie schon seit mehreren Wochen praktiziert wird, heißt es in der Mitteilung. Die meisten Karten befinden sich in der Kirche, da der Wind die Karten vor der Kirche immer wieder wegweht. Die Vitus-Kirche ist aber jeden Tag zum Gebet geöffnet, daher kann man jeden Tag Impulse anschauen, mitnehmen oder teilen.