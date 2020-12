Jetzt wäre die Zeit der Weihnachtsmärkte. Matthias Wochner und Heiko Handloser hätten in Wahlwies gerne wieder Dekorations-Artikel aus Holz angeboten. Weil das wegen Corona nicht geht, erzählen sie, wie aus Holzresten und anderen Materialien leicht schöne Dinge entstehen.

Das Holz stammt aus dem Wald

Die Freunde sagen, viele Ideen kämen von ihren Frauen, aus Zeitschriften oder dem Internet. Sie kaufen kaum Holz, sammeln aber eine Menge: „Wir können alles brauchen: Altholz, alte Latten, alte Bretter, aber auch ausgediente Weihnachtsdekoration. Nur nichts wegwerfen, irgendwann braucht man es“, rät Matthias Wochner.

Serie Kreativ durch die Corona-Krise In loser Reihenfolge erscheinen in der Serie „Kreativ durch die Corona-Krise„ Tipps und Ideen, wie Erwachsene und Kinder in ihrer Freizeit schöne Dinge gestalten können. Dabei kommen Materialien zum Einsatz, die man während eines Spaziergangs findet, sowieso zu Hause hat oder für wenig Geld kaufen kann. Gefragt sind Fantasie, Interesse an Handarbeiten und manchmal auch ein wenig Geduld. Wenn man einmal begonnen hat, sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt. Am Ende entstehen individuelle Kunstwerke, an denen sich die Gestaltenden selbst erfreuen oder die sie anderen Menschen schenken können, um ihnen etwas Gutes zu tun. (wig)

So lässt sich beispielsweise aus einem dicken Brett ein Stern aussägen. Der wird dann mit einer Drahtbürste bearbeitet oder mit Schleifpapier geschliffen, damit keine Späne mehr herausstechen. Schöne Effekte gibt es, wenn das glatte Holz vorsichtig mit einem Bunsenbrenner angebrannt wird. Die Flamme wird dabei mit etwas Abstand zum Holz hin und her bewegt. Anschließend wird das Holz erneut mit feinem Schleifpapier glattgeschliffen. Dann trägt man mit einem Tuch Öl oder Antikwachs auf. Diese Arbeiten lassen sich gut im Freien verrichten.

Aus Holzbalken werden Kerzenständer

Aus etwa 20 Zentimeter langen Stücken eines Holzbalkens gestalten die Männer Kerzenständer. Die dekorativen Feinarbeiten übernehmen ihre Ehefrauen. Mit Heißkleber bringen sie rundherum Filzreste, Geschenkband und kleine Figuren an, oben befestigen sie eine Kerzenhalterung. Das Ergebnis ist zugleich rustikal und filigran.

Die Männer empfehlen, bei einem Waldspaziergang nach Stöcken, Tannenzapfen, Moos und Lärchenästen Ausschau zu halten. Heiko Handloser sagt: „Den Stock nimmt man als Grundlage, dekoriert ihn mit dem Rest und hängt mit einer Schnur kleine Sachen dran – Geschenke, Weihnachtskugeln, Engel, was einem gefällt.“ Mit einer Lichterkette ergänzt wird daraus ein feierlich aussehendes Mobile. Wer mag, hängt jeden Tag im Advent etwas Neues dazu. Dabei können auch Kinder mithelfen und die Wohnung so für das Fest vorbereiten.