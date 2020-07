Der Neubau eines Bettentrakts für das Stockacher Krankenhaus hat den Stockacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Denn um den Anbau zu realisieren, muss ein Abwasserkanal verlegt werden, der im Moment noch in dem Grundstück liegt. Den Auftrag dafür hat der Gemeinderat nun einstimmig erteilt. Er geht an die Firma Meier Straßen- und Tiefbau aus Stockach zum Preis von etwa 114.000 Euro brutto. Der Gemeinderat hatte das Geld im Mai als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

Stockach Im Herbst rollen auch am Krankenhaus die Bagger: Dann wird Baustart für den neuen Bettentrakt sein Das könnte Sie auch interessieren