Der starke Anstieg an Corona-Fällen in der vergangenen Woche hatte auch Auswirkungen auf das Krankenhaus. Zwar habe man keine Covid-19-Patienten in Behandlung, sagt Geschäftsführer Michael Hanke auf Anfrage. Allerdings seien etwa eine Handvoll Mitarbeiter des Krankenhauses als Kontaktpersonen eingestuft worden. Diese seien vorsorglich nach Hause geschickt worden. Die meisten davon können nach negativen Testergebnissen aber wieder zur Arbeit kommen, so Hanke. Nur bei einer Person warte man noch auf das Ergebnis.

Auf den Betrieb am Nellenburg-Gymnasium haben die Ergebnisse der Corona-Testaktion am Samstag keine großen Auswirkungen. Dies sagte Schulleiter Holger Seitz auf Anfrage. Zwei weitere Schüler des Gymnasiums seien dabei positiv getestet worden. An den derzeit ohnehin geltenden Quarantänen in der Schule habe das aber nicht viel geändert, so Seitz. Die Eltern der betroffenen Schüler habe er benachrichtigt, sagt der Schulleiter, und bittet Eltern, ihn möglichst rasch über bestätigte Corona-Infektionen zu informieren.

Digitale Unterrichtsplattform im Stresstest

Die betroffenen Klassen bekommen derzeit Heimunterricht. Die Arbeit mit der neuen digitalen Unterrichtsplattform der Schule habe man in diesem Stresstest gut eingeübt. Die Lehrer würden es viel nutzen und Unterricht könne damit auch per Videokonferenz stattfinden: „Wir sind froh, mit dem System arbeiten zu können“, sagt der Schulleiter. Eine Schulschließung steht derzeit jedenfalls nicht zur Debatte.