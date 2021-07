von pm/lam

Nun hat die katholische Kirchengemeinde Stockach das erste Mal in diesem Jahr Abschied nehmen müssen: Kooperator Norbert Nutsugan ist am Wochenende verabschiedet worden, er wird nun Leiter einer anderen Seelsorgeeinheit. Im September wird dann auch Pfarrer Michael Lienhard gehen, der eine neue Stelle in der Schwarzwaldgemeinde Haslach im Kinzigtal antritt.

Nutsugan geht in den Schwarzwald

Wie es in einer Mitteilung des Erzbischöfliches Ordinariats Freiburg heißt, übernimmt Norbert Nutsugan ab Mitte September die Leitung der Seelsorgeeinheit Auf der Baar im Dekanat Schwarzwald-Baar. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern wird er dort für die Seelsorge von rund 7700 Katholiken in den Pfarreien St. Verena und Gallus in Hüfingen, St. Maria in Hüfingen-Fürstenberg, St. Peter und Paul in Hüfingen-Hausen vor Wald, St. Georg in Hüfingen-Mundelfingen, St. Silvester in Hüfingen-Sumpfohren, Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel in Bräunlingen und St. Mauritius in Bräunlingen-Döggingen verantwortlich sein.

Pater Joseph Korattiyil wird Kooperator

Auf Norbert Nutsugan folgt Pater Joseph Korattiyil als Kooperator. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Er sei 45 Jahre als und bringe fast zehn Jahre pastorale Erfahrung in der Erzdiözese Freiburg mit. Ursprünglich kommt er aus Indien, noch heute gehört er der Indischen Ordensgemeinschaft der Eucharistischen Missionare an. Seine erste Stelle in Deutschland war in Offenburg, im Anschluss kam er nach Lahr. Pater Joseph Korattiyil wird Ende August in das Pfarrhaus Zizenhausen ziehen und ab dem 1. September im Einsatz sein.