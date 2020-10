Von der neunten internationalen Orgelkonzertreihe ist aufgrund der Corona-Krise eigentlich nur ein Konzert geblieben: Kantor Zeno Bianchini befindet sich gerade mitten in den Vorbereitungen dafür. Er selbst sitzt am Sonntag, 11. Oktober, an der Orgel von St. Oswald in Stockach und möchte den Besuchern einen Urlaub mit der Königin bieten. Königin? So nannte Mozart die Orgel, erklärt Bianchini. Die Orgel sei die Königin der Instrumente.

Die ausgesuchten Stücke sind Programmmusik und nehmen die Besucher unter dem Titel „Die Königin macht Urlaub“ mit auf eine Reise. Da die Orgel normalerweise immer im Gottesdienst erklingt, mache sie mit diesem Konzert von ihrer normalen Arbeit Urlaub, so Bianchini. Zudem gehe es mit italienischer und französischer Musik in andere Länder, also in die Ferien. Bianchini hat Stücke gewählt, die Naturstimmungen und die Tierwelt beschreiben.

Musik zu Natur und Tieren

Außerdem ist das Konzert eine Hommage an den verstorbenen Filmkomponisten Ennio Morricone. Filmmusik sei auch eine Art Programmmusik, erklärt Bianchini. Unter den Liedern, die er spielt, wird zum Beispiel „Karneval der Tiere“ sein. Die weiteren Stücke kommen von Marco Enrico Bossi, Théodore Dubois, Camille Saint-Saëns, Louis James Alfred Lefébure-Wély und Pietro Alessandro Yon.

Nur wo Sitzkissen liegen, dürfen Leute sitzen. So passen 60 bis 70 Konzertbesucher in die Kirche St. Oswald in Stockach. | Bild: Löffler, Ramona

Für das Konzert, das von der Bürgerstiftung Stockach unterstützt wird, gelten dieselben Corona-Hygienevorschriften wie in den Gottesdiensten. Es gebe in der Kirche nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, die in gewissen Abständen verteilt sind. Es habe Einzelplätze, aber auch Bereiche für mehrere Besucher, die zusammengehören. Insgesamt könnten 60 bis 70 Besucher in das Konzert kommen. Das hänge davon ab, wieviele alleine kommen und alleine gesetzt werden müssten.

Die Besucher sollten sich nach Möglichkeit bis Freitag, 9. Oktober, 11 Uhr im Pfarrbüro unter der Telefonnummer (0 77 71) 23 98 oder (0 77 71) 9 14 99 71 anmelden. Es gebe auch bereits Anmeldungen, so Bianchini. Wer am Sonntag spontan kommen möchte, kann noch einen Platz bekommen, sofern dann noch etwas frei ist. „Ich freue mich über jeden, der kommt“, sagt der Kantor. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Finanzierung der Reihe erbeten.