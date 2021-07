Viele Musiker können es kaum erwarten, wieder vor Publikum zu spielen. Musikvereine dürfen sich seit Anfang Juli wieder treffen und wieder gemeinsam üben. Auch die elf Musiker des Hot Jazz Orchestra um den Wahlwieser Bandleader Uwe Ladwig haben die Zeit genutzt, endlich wieder gemeinsam zu proben.

Am Mittwoch, 4. August, um 20.30 Uhr, wird die Bigband in der Obsthalle neben dem Winkelstüble ihren ersten Auftritt haben. Dafür räumt Wolfram Renner die Halle kurz vor der Apfelernte aus und verwandelt sie in einen Konzertsaal. Es ist das erste Konzert im Winkelstüble nach fast eineinhalb Jahren.

Bigband-Musik vom Feinsten

Die Small Bigband mit drei Saxofonen beziehungsweise Klarinetten, zwei Trompeten, einer Posaune sowie Klavier, Gitarre oder Banjo, Schlagwerk, Bass-Saxofon und einem Sänger gibt es seit dem vergangenen Jahr. Sie wird die Bigband-Musik der 1920er und 1930er Jahre aufleben lassen – Musik, die an diesem Ort in dieser Art laut Uwe Ladwig mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nie erklungen ist.

Uwe Ladwig gibt einen Einblick ins Programm: „Die Gäste hören bei unserem Konzert die Original-Arrangements der besten Hot-Orchester der Roaring Twenties und erleben den Beginn der Swing-Ära.“

Besucher können eine Zeitreise zurück in die Glanzzeit des Jazz unternehmen. Es war eine Zeit der schweren Jungs und leichten Mädchen, in der Al Capone im Untergrund den verbotenen Alkohol verschob, auf der Leinwand die Meisterwerke von Laurel & Hardy liefen und Josephine Baker im Bananenrock Charleston tanzte. Passend zum Programm soll am Abend ein Fotoalbum mit Bildern der Jazz-Pioniere ausliegen.

Hygienekonzept für 120 Gäste

Für die Veranstaltung haben Uwe Ladwig und Wolfram Renner ein Hygienekonzept erstellt. Es umfasst neben den drei Gs (Genesen, Geimpft oder Getestet) auch die Datenerfassung der Besucher.

In der Obsthalle wird für 120 Gäste gestuhlt, es besteht keine Maskenpflicht.

Die Karten kosten 18 Euro pro Person und können ab sofort unter office@uwe-ladwig.de oder unter Telefon 0 77 71/92 10 20 bestellt werden.