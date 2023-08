Dieser Kontrollverlust wird richtig teuer: Bei einem Unfall in Stockach ist am Freitagmittag, 11. August, ein Fahrzeugschaden von 50.000 Euro entstanden. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Die Unfallstelle auf der Karte. | Bild: SK

Ein 71-jähriger BMW-Fahrer, der von der Johann-Glatt-Straße in Stockach in Richtung Nenzingen unterwegs war, hatte am Rißtorf-Kreisel die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er fuhr ungebremst über den Kreisverkehr und eine anschließende Verkehrsinsel, hinter der das Auto schließlich im Graben zum Stehen kam.

Radolfzell Eine Frau tot, vier Menschen verletzt: Ist die B34 bei Stahringen eine Gefahrenstelle? Das könnte Sie auch interessieren

Der Mann erlitt dabei Verletzungen, eine Aufnahme im Krankenhaus war jedoch laut Polizei nicht erforderlich. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens am Kreisverkehr und der Verkehrsinsel ist noch nicht bekannt.