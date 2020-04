Eigentlich wäre der Sonntag nach Ostern der Weiße Sonntag. Wegen der Corona-Pandemie fallen aber nicht nur Gottesdienste, sondern auch die Erstkommunion aus.

In der Seelsorgeeinheit See-End sind davon 26 Familien mit 29 Kindern aus Bodman, Espasingen, Ludwigshafen und Wahlwies betroffen. Gemeindereferentin Monika Schick sagt: „Wie alle finden auch wir das schade, aber trotzdem unumgänglich. Wie lange diese Ausnahmesituation andauern wird, weiß niemand.“

Eltern haben Verständnis

Auch die Eltern zeigen sich verständnisvoll. Monika Wochner, die Mutter von Paul, erzählt, der Kommunionsunterricht sei schon am 13. März ausgefallen. Einen neuen Termin für die Erstkommunion gebe es noch nicht. „Vor Ostern sollte mit den Kindern aus Bodman-Ludwigshafen gemeinsam für den Festgottesdienst geprobt werden, das findet jetzt natürlich auch nicht statt.“ Die Proben werden dann nachgeholt, wenn der neue Termin steht.

Tanja Simon sagt, ihre Tochter Hanna sei sehr enttäuscht, dass ihr großer Tag jetzt nicht stattfinden kann. „Wir haben uns die letzten Monate darauf vorbereitet und uns sehr auf die Kommunion gefreut. Wir waren startklar, alles war vorbereitet“, berichtet sie und fährt fort: „Dass die Feier nun verschoben wird, ist aber meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Die aktuelle Situation lässt es einfach nicht anders zu.“ Wenn die Erstkommunion dann nachgeholt werde, würden sie umso mehr feiern. „Hanna wird noch in vielen Jahren von dieser besonderen Zeit erzählen können“, glaubt die zweifache Mutter.

„Später können alle mitfeiern“

Marion Mattes erzählt, sie habe ihren Sohn Bastian darauf vorbereitet, dass die Erstkommunion ausfallen könnte: „Ich finde, es ist eine gute und konsequente Entscheidung. Lieber wird das Fest verschoben, als dass wir selektieren müssen, wer kommen darf und wer nicht. Später können alle mitfeiern, die ihm wichtig sind.“

Bei der Kleidung sei sie ganz entspannt. „Diese Frage belastet mich überhaupt nicht, weil er wie sein älterer Bruder Felix auch unter der Kutte normale Sachen getragen hätte, in denen er sich wohlfühlt. Wir hätten zuhause gefeiert, dem Caterer habe ich schon abgesagt.“

Andere sind eher betroffen

Auch Dorothea und Martin Wochner hatten sich schon gedacht, dass die Kommunion abgesagt werden muss. „Aus unserer Sicht ist die Entscheidung richtig und wir fühlen uns dadurch nicht belastet. Es ist uns jedoch auch bewusst, dass andere von der Situation eher betroffen sind, zum Beispiel das Restaurant, dem wir absagen mussten, oder die Kirchengemeinde, für die es viel zu organisieren gibt.“

Mit ihrer Tochter Luisa hätten sie erst gesprochen, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde. „Sie war traurig und enttäuscht, hat aber unsere Erklärungen, dass auch Leute von außerhalb und viele Omas und Opas kommen, verstanden. Von dem Moment an hätten für Luisa konkrete Überlegungen im Vordergrund gestanden: „Wird die Kommunion abgesagt oder nur verschoben? Was ist mit den schon verschickten Einladungskarten? Passt mein Kleid noch? Können wir auch danach noch Palmen basteln?“, zählen die Eltern auf.

Kirchenglocken laden zum Gebet ein

Gemeindereferentin Monika Schick weist darauf hin, dass der Erzbischof alle Gläubigen aufrufe, sich in dieser Krise vertrauensvoll an Gott zu wenden. „Dazu läuten in unserer Seelsorgeeinheit sonntags die Kirchenglocken um 10 Uhr als Einladung zum persönlichen und damit auch gemeinsamen und ökumenischen verbindenden Gebet“, erklärt sie. Die Kirchen seien weiterhin auch tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet.

