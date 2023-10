Rund 15.000 Euro Blechschaden sind laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagmorgen gegen 9 Uhr im Bereich Goethestraße/ Am Stadtwall in der nähe des Lidl-Markts ereignet hat. Ein 74 Jahre alter Citroen-Fahrer habe die Vorfahrt einer 72-jährigen VW-Fahrerin missachtet, heißt es im Polizeibericht.

Dadurch sei es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. In Folge dieses Zusammenstoßes sei der Citroen-Fahrer dann auch noch gegen eine städtische Mülltonne gefahren und habe diese beschädigt. An beiden Autos sei durch den Unfall ein Totalschaden entstanden und sie mussten abgeschleppt werden, so die Information der Polizei.