Eigentlich ist der Martini-Markt der Freien Waldorfschule ein fixer Termin im Kalender vieler Familien. Immer am Samstag nach dem 11. November zieht es viele Menschen aus Nah und Fern nach Wahlwies. Auch der Waldorf-Kindergarten verkauft dann normalerweise selbst Gebasteltes in den eigenen Räumen. In diesem Jahr fällt die beliebte Veranstaltung wegen der Pandemie aus.

Der Waldorfschule bricht durch die Absage des Markts ein Erlös von rund 30.000 Euro weg. „Das Geld können wir auch nicht retten, es ist einfach weg“, sagte Geschäftsführer Thorsten Heier. Dennoch wollte die Schule unter Einhaltung der strengen Regeln ihres Hygienekonzepts St. Martin nicht ganz ausfallen lassen. Die Sechst- und Elftklässler sangen im unteren Pausenhof für ihre Mitschüler, die aus den Fenstern zuschauten. Drittklässler hatten Plätzchen in Form von Gänsen gebacken, die direkt aus dem Backofen in Körbe verpackt und in jede Klasse gebracht worden waren. „Die Gänse gibt es bei unserem Martinimarkt immer als Begrüßungsritual. Diese Geste wollten wir erhalten“, so Heier.

Eine Überraschungstüte soll zehn Euro kosten

Die Kindergarten-Eltern gestalten wie sonst auch Dinge daheim, wie Julia Schmid, eine Mutter aus dem Basar-Team, erzählte. „Ein Teil macht haltbare Delikatessen wie Fruchtaufstriche oder Sirupe. Andere basteln zum Beispiel Bienenwachstücher, mit denen man nachhaltig Lebensmittel einpacken kann, oder sie stellen Seifen her.“ Auch Geschenkbänder sowie Dekorationsartikel für die Advents- und Weihnachtszeit würden produziert. Sie hätten sich überlegt, kleine Säckchen zu packen. „Da tun wir von allem etwas hinein. Die Leute wissen nicht, was drin ist.“

Eine Überraschungstüte wird zehn Euro kosten. 100 Säckchen werden gepackt und am 19. und 20. November von 12 bis 13.30 Uhr an einem kleinen Tisch auf dem Weg zum Waldorf-Kindergarten verkauft. Wer sichergehen möchte, eines oder auch mehrere Säckchen zu bekommen, kann bis zum 19. November unter Advent.Waldorf.Saeckchen@gmail.com eine Vorbestellung abgeben.