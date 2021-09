Beim jüngsten Stockacher Meisterkonzert im Bürgerhaus Adler Post gab es wahren Tastenzauber: Die Schweizer Pianistin Praxedis Geneviève Hug entführte das Publikum mit Werken von Franz Liszt (1811-1886) in eine andere Zeit, in andere Sphären und andere Dimensionen. Und dies nicht nur, weil sie in ihrem Land zu den Besten ihres Fachs gehört, sondern weil sie an ihrem großen Gefühl und Wissen über die Kunst Franz Liszts teilhaben ließ.

Christa Bart (r.) vom Kulturamt überreicht Praxedis Geneviève Hug einen Blumenstrauß. | Bild: Constanze Wyneken

Dies tat sie gänzlich ohne Worte, wie sie im Vorgespräch bereits dem Organisator der Konzerte, Georg Mais von der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft, gesagt hatte: „Die Musik spricht für sich.“

Scheinbar leichte Virtuosität

Praxedis Geneviève Hug demonstrierte in vier Werken Franz Liszts ihre Virtuosität, ihr scheinbar leichtes Spiel mit komplexen Klängen und die Erhabenheit von Liszts Musik. Das „Air du Stabat Mater“ und „La Carita“ umhüllten die Zuhörer mit zunächst rieselnden Klängen, nahmen ein mit liedhaften Melodielinien.

Franz Liszt wusste sein erlesenes Publikum bei Salonkonzerten mit Improvisationen zu faszinieren. Hierbei spielten auch Werksinterpretationen anderer Komponisten eine große Rolle: Liszt ließ hierbei sowohl Oratorien, Sinfonien oder sogar Opern wieder aufleben, warf kurze musikalische Schlaglichter auf bestimmte Personen oder Fragmente innerhalb dieser Werke und erschuf in seinen Phantasien, Paraphrasen und Illustrationen etwas, das man heute als „Potpourri“ oder „Best of“ des jeweiligen Werkes bezeichnen würde. Der Liszt-Schüler Alexander Serow bezeichnete diese Improvisationen als „die Quintessenz des Charakters der ganzen Oper.“

Von Liebesleid und Spott

Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Figaros Hochzeit“ nachempfundene Paraphrase ließ die Zuhörer aufhorchen und sich erinnern: Man hört Cherubino, der in den Krieg ziehen soll, sein Liebesleid beklagen und über allem scheint die Liebe doch zu triumphieren; wenn da nicht die Untreue wäre, die in Mozarts Opern stets eine Rolle spielt.

Diese wurde zum einen durch Liszts Komposition, zum anderen auch durch Hugs kompositorische Ergänzungen in der Mitte des Stückes und in den letzten fünf Takten deutlich. Es wurde nämlich dieses Stück erst nach dem Tod Liszts veröffentlicht und Takte in der Mitte und am Ende hatten hierbei schlichtweg gefehlt.

Von Don Juans Abenteuern

Auch die „Réminiscences de Don Juan“, von Franz Liszt der Mozart-Oper „Don Giovanni“ nachempfunden, lassen einen amourösen Helden auferstehen: Don Juan, welcher laut einer Liste seines Dieners Leporello 2065 Frauen liebte, besingt die Liebe und seine Abenteuer, und Hug lässt mitfiebern.

Feurige Virtuosität: Praxedis Geneviève Hug spielt Liszt. | Bild: Constanze Wyneken

Jedoch brodelt unter allem infernalisch-düsteres Feuer, übermittelt durch tief kontrapunktierende Basslinien. Man weiß, dass Don Juan inzwischen vom Komtur in die Hölle hinabgezogen wurde und dort vor sich hinschmort, da er nicht bereit war, seinen sündhaften Lebenswandel zu bereuen. Dies kann man auch hören, wenn die Arie „Reich mir die Hand, mein Leben“ in eine Fuge mutiert, mit sich selbst überholenden Klängen.

Doppel-Auftritt ist ein Kraftakt

Als Kammermusikreihe der Spitzenklasse haben sich die Stockacher Meisterkonzerte am Bodensee einen Namen gemacht. In der 31. Saison fasziniert die Konzertreihe nun mit weiteren leuchtenden Momenten. Aktuell spielen die Musiker stets zwei Auftritte pro Abend, damit angesichts der Corona-Abstandsregeln möglichst viele Zuhörer in den Genuss kommen.

Der Pianistin Praxedis Geneviève Hug empfängt begeisterten Applaus. | Bild: Constanze Wyneken

Für die Zuhörer entsteht so der Eindruck eines sehr exklusiven Konzertereignisses, für die Musiker indes bedeutet es einen körperlichen und emotionalen Kraftakt: Denn ein Künstler will in seinem Vortrag alles geben, kehrt für das Publikum sein Inneres nach außen. Er lässt die Werke anderer Meister, der Komponisten, brillieren. So kann man sagen, dass der Name „Meisterkonzert“ in keinem Fall zu hoch gegriffen ist.