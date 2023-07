Das ganze Team war anwesend, als Bürgermeister Rainer Stolz in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses Markus Pressel, Sachgebietsleiter Liegenschaften, in den Ruhestand verabschiedet hat. Pressel tritt Ende Juli in die passive Phase der Altersteilzeit ein. Er war seit dem Jahr 2001 Sachgebietsleiter und wird von seinen Kollegen sehr geschätzt, wie die vollen Stuhlreihen zeigten.

Stolz fasste über Pressels Werdegangs zusammen, dass dieser bei verschiedenen Banken gearbeitet habe, ehe er den Posten bei der Stadtverwaltung übernommen habe. Er beschrieb ihn als zurückhaltend und ruhig. Pressel sei nie gerne im Vordergrund gewesen – nur für den Abschied müsse das jetzt sein, warf Stolz ein.

Pressels Arbeit sei eine wichtige Stellschraube in der Verwaltung gewesen. Der Bürgermeister lobte den Sachgebietsleiter: „Klarheit, Genauigkeit und Fleiß zeichnen ihn aus.“ Er sei ein absolut loyaler Mitarbeiter gewesen und er habe mit Pressel eine absolut vertrauensvolle Zusammenarbeit gehabt. Zusammen hätten beide viele Verträge abschließen können.

Immer eine gute Zusammenarbeit

„Er hat mich gelegentlich zum Nachdenken gebracht“, hob Stolz positiv hervor. So habe er dann letztendlich doch noch den einen oder anderen Euro draufgegeben. Zudem sagte Stolz: „Sie haben der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Ich danke Ihnen für das gute Miteinander.“

Stolz wünschte Pressel, dass er im Ruhestand viel Spaß am Leben behalte. Er könne nun seine Zeit nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Stolz überreichte Pressel ein Geschenk und zudem Blumen, dieser seiner Frau mitbringen konnte.

Markus Pressel bedankte sich bei seinem Team für die gemeinsame Zeit. Er sagte, die Erfolge seien nur mit der Unterstützung von allen möglich gewesen.