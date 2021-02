Wie Hauptamtsleiter Hubert Walk mitteilte, gebe es in Stockach eine Kooperation mit Apotheken. Auf Nachfrage präzisiert er: Kita-Mitarbeiter sowie kommunales Personal an Schulen hätten die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich an der Apotheke Dr. Vetter testen zu lassen. Dafür hätten sie Berechtigungsscheine. Zudem biete die Obere Apotheke in der Hauptstraße an, die Einrichtungen anzufahren. Walk betonte aber auch: „Das Testen in eine Aufgabe das Landes. Was wir machen kommt freiwillig oben drauf, weil wir glauben, das reicht nicht.“