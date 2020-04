von Ramona Löffler und Friedrich W. Strub

Die Seelsorgeeinheit Stockach geht neue Wege: „Wir können in der kommenden Zeit einige Gottesdienste aus der Stockacher St. Oswaldkirche (aus der Unterkirche) live im Internet auf Youtube zeigen, sodass alle, die Internetzugang haben, ihn zeitgleich zuhause mitfeiern können“, teilt Pfarrer Michael Lienhard mit. Einen Test dazu habe es am 29. März gegeben.

In der Unterkirche von St. Oswald ist schon einiges für die Live-Übertragung des Gottesdienstes vorbereitet. Kamera-Stative stehen und erste Bilder von Gläubigen sind bereits in den Bänken. Wer will, kann ein Bild von sich dafür ans Pfarrbüro mailen. | Bild: Löffler, Ramona

Der erste offizielle Gottesdienst per Internet-Übertragung findet am Palmsonntag, 5. April, um 10.30 Uhr statt. „Weitere folgen am Ostermontag und am Weißen Sonntag, auch jeweils um 10.30 Uhr“, so Lienhard. Neben ihm wirken Kantor Zeno Bianchini und Armin Buchner mit.

Segnung der Palmzweige

In dem Livestream-Gottesdienst am Sonntag werden auch Palmzweige gesegnet. Diese können dann direkt am Palmsonntag ab 13 Uhr in der St. Oswaldkirche und in der St. Michaelskirche von Hindelwangen abgeholt werden, so eine Mitteilung der Seelsorgeeinheit. In der Osternacht findet eine Segnung der Osterkerzen für die sechs Gemeinden der ehemaligen Seelsorgeeinheit Stockach statt.

Auch kleine Kerzen, die sonst immer während der Osternacht entzünden werden, erhalten eine Segnung. „Solche Kerzen können ab Ostersonntag in der St. Oswaldkirche geholt werden“, so die Seelsorgeeinheit.

Bilder der Gäubigen in Kirchenbänken

Nach dem Vorbild einer italienischen Pfarrei ruft die Seelsorgeeinheit Stockach zu einer Fotoaktion auf: Wer möchte, kann ein Foto von sich an die Seelsorgeeinheit mailen, damit dieses in der Kirche an den Bänken angebracht wird (siehe unten).

„Die Fotos werden dann nach und nach in der St. Oswaldkirche in der Unterkirche an den Bänken zu sehen sein in den Gottesdiensten mit Livestream“, so die Seelsorgeeinheit in ihrer Mitteilung. Fotos davon, wie dies aussieht, werden in der Oberkirche aufgehängt. Die ersten zehn Bilder sind bereits in den Bänken der Unterkirche angebracht. Weitere zehn hat das Pfarrsekretariat bereits ausgedruckt.

Wie es am See-Ende funktioniert

Auch die Seelsorgeeinheit See-End möchte die Tradition des Palmzweig-Bindens weiter pflegen. Wie Pfarrer Nikolaus Böhler mitteilt, können Palmen und Palmzweige in die Kirchen der Seelsorgeeinheit gebracht und bis Samstag, 4. April, 17 Uhr, vor den Altarstufen abgelegt werden. Diese werden dann am Palmsonntag gesegnet und können an diesem ab 10.30 Uhr wieder abgeholt werden. Für alle, die keinen eigenen Palmstrauß haben, sind Palmzweige zum Mitnehmen gerichtet.

Palmzweige können zum Beispiel hinter das Kreuz an der Wand gesteckt werden. Manche befestigen ihre Zweige auch an Heiligenbildern, Hausaltären oder Spiegeln, beschreibt die Seelsorgeeinheit See-End in einer Mitteilung. Das Aufstecken sei ein alter Brauch. Dies solle die Menschen segnen und an das von Christus neu gewonnene Leben erinnern, so Böhler.

Wo Kirchen offen sind

Die Seelsorgeeinheit Stockach versucht auch auf anderen Wegen, für die Gläubigen da zu sein. Es liegen Impulse für tägliche Gebete aus, die es auch im Internet unter www.kath-stockach.de gibt. Das Pfarramt schickt diese auf Wunsch auch per Post zu. Folgende Kirchen sind jeden Tag geöffnet: St. Oswald (Stockach), St. Michael (Hindelwangen), St. Vitus (Mahlspüren im Hegau). Alle anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit werden sonntags offen gehalten oder der Schlüssel kann geholt werden.

Evangelische Handy-Aktion zu Ostern

Die Evangelische Kirchengemeinden Stockach und Steißlingen-Langenstein mit Eigeltingen bieten eine Osteraktion im Vorfeld des Fests an. „Wir wollen auf andere Weise die Kar- und Ostertage nahebringen und Ostern erlebbar machen“, schreibt Pfarrer Rainer Stockburger. So solle ein Stück Gemeinde- und Ostererlebnis zu den Menschen gebracht werden.

Wer teilnehmen möchte, kann eine Nachricht mit dem Wort „Ostern„ per Whatsapp, Threema oder Telegram an (0 151) 52 22 18 14 schicken. Die Teilnahme ist kostenlos, so Stockburger. Wer sich anmeldet, erhält an jedem Tag bis zum Ostermontag eine Nachricht mit einem kurzen Impuls, zum Beispiel Bastel- und Spielideen oder Geschichten.