Auch in Zeiten wie diesen, sollen die Bewohner des Servicehaus Sonnenhalde an St. Martin auf die frohen Kinderstimmen nicht verzichten müssen. Die bereits bestehende Kooperation mit dem Kindergarten St. Marien aus Stockach kann derzeit nicht wie gewohnt stattfinden. Umso mehr freuten sich die Sonnenhalde-Bewohner am St. Martinstag über den Besuch des Kindergartens.

Gemäß aller Corona Richtlinien nahmen die Bewohner des Pflegeheims in der Cafeteria Platz, wie das Servicehaus-Team berichtet. Die Kinder zogen in einem kleinen Umzug rund um die vollverglaste Cafeteria und unterhielten die Bewohner durch die Fenster mit ihrem Gesang. Anschließend wurden die Bewohner mit selbstgebestalten Laternen beschenkt, die Kinder bekamen selbstgebackene Martinsgänse überreicht, als kleine Wegzehrung für den Rückweg.