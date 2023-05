„‘Musik liegt in der Luft‘ ist mehr als nur ein Motto“, so Geschäftsführer Bernd Löhle, als kürzlich das Kinderdorffest auf der Klangwiese im Pestalozzi Kinderdorf in Wahlwies seinen Abschluss fand. Hunderte Besucher waren ins Kinderdorf gekommen, um gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitenden ein Fest rund um das Thema Musik zu feiern, so eine Pressemitteilung.

Um 16 Uhr versammelten sich demnach die Gäste auf der Klangwiese, gestaltet von den Therapeutinnen Janina Walter, Caroline Pessies und Sarka Lenertová, gemeinsam mit Kinderdorfkindern und -jugendlichen. „Bereits vor zehn Jahren wurde mit den Lozzi Kiddies im Kinderdorf ein Chor gegründet. Damals habe ich mit den Kindern den Lozzi-Kids-Song geschrieben. Zum Chor-Jubiläum haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden, den Song neu aufzulegen“, erzählte die Musiktherapeutin Janina Walter. Gemeinsam mit den Kindern stimmte sie das Lied an.

„Wir hatten schon vor einigen Jahren die Idee, die Musik in den Mittelpunkt unseres Programms zu stellen, aber dann kam die Corona-Pandemie dazwischen“, so Daniela Speitel, die das Kinderdorffest mit Sabine Freiheit federführend organisiert hat. „Jetzt hatten wir endlich die Gelegenheit, unser Motto umzusetzen. Wir haben uns bemüht, möglichst besondere Instrumente ins Kinderdorf zu holen, die man nicht alle Tage zu sehen bekommt.“ So spielten nicht nur der Musikverein Wahlwies und die Liggesdorfer Jugendkapelle Wiseli auf, sondern auch das Schweizer Alphorn-Trio Alphornklänge Bodensee, das Jazz-Ensemble Eden & Friends sowie das Dudelsackensemble Badisch Pipes and Drums Überlingen.

Für Kinder gab es viele Angebote zum Instrumente-Basteln: In der Pestalozzi-Schreinerei wurden Holz-Kläpperle geschliffen, die dann bemalt werden konnten. In der Schule gab es das Mitmachtheater „Psst, sieh mal die Töne hüpfen“ und im Kindergarten wurden Rhythmusinstrumente aus Naturmaterialien gebastelt. Große Freude bereitete den kleinen Gästen laut Mitteilung Magic Andy mit seinen Zaubertricks und Riesenseifenblasen.