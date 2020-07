von Sk

Stockach – Werden die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung während der Corona-Zeit von März bis Juni in Stockach erhoben? Darüber entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung heute Abend, 22. Juni. Die Sitzung des Gremiums beginnt laut einer Presseinformation um 18 Uhr und findet im Bürgersaal des Rathauses statt. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen die Berichte zu den Jahresabschlüssen der Stadtwerke Stockach, der Volkshochschule Landkreis Konstanz sowie der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH. Das Stockacher Gremium wird sich des weiteren mit der Sanierung der Freibades im Osterholz beschäftigen. Hier stehen die Vergabe der Tiefbauarbeiten zur Erneuerung des Schwallwasserbehälters an. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Umgestaltung des Friedhofes in Wahlwies, die Bestätigung des neuen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt und die Vergabe der Tiefbauarbeiten für die Außenanlage am Feuerwehrgerätehaus in Seelfingen.