Was tut man, wenn man einem Eisbären begegnet? Und wie kann man Schneelawinen vermeiden? Der kleine Semih (9 Jahre alt) schüttelt verwundert den Kopf. Denn auch wenn dies Fragen sind, mit denen sich Schulkinder im norwegischen Spitzbergen beschäftigen müssen: In hiesigen Gefilden sind die Antworten auf diese Fragen nicht unbedingt überlebenswichtig.

Dennoch beschäftigten solche oder ähnliche Fragen kürzlich 16 Kinder der Klasse 4c von der Grundschule Stockach. Diese waren nämlich mit ihrer Klassenlehrerin Luisa Schilling und der FSJlerin Sarah Hain in die Stadtbücherei Stockach gekommen, um ein sogenanntes Lernbüffet zu erleben. Mit diesem Angebot solle die Lese- und Medienkompetenz der Kinder gefördert werden.

Die Ziele der Aktion Das Ziel der Lernbüffets sei es, so heißt es auf der Internetseite der Stockacher Stadtbücherei, neben dem Trainieren des sinnverstehenden Lesens, attraktive Sachbücher und andere Medien kennenzulernen. Das Lernbüfett beziehe sich dabei auf den Bildungsplan. So werde der schulische Lernstoff durch aktives Handeln vertieft. Gleichzeitig könne sich die Bibliothek aus außerschulischer Erlebnis- und Lernort vorstellen.

Etwas über die Welt lernen mit verschiedenen Medien

Die Klasse 4c beschäftigte sich mit dem Thema „Meine, deine, unsere Welt“. Die Kinder bewältigten während ihres etwa zweistündigen Aufenthalts in der Stadtbücherei verschiedene Aufgaben.

Emma (9) übt mithilfe eines von Bibliotheksmitarbeiterin Sabine Luther-Kögel gebundenen Turbans, wie man Dinge auf dem Kopf tragen kann, so wie das auf dieser Welt viele Menschen tun. Bild: Constanze Wyneken

Mithilfe diverser Sachbücher und deren Indexe, Register oder Glossare lösten sie an Tablet-Stationen unterschiedliche Aufgaben. Aber auch Hörmedien mussten sie zur Lösung nutzen. Dabei war nicht nur ihre Kreativität gefragt, sondern auch Geschicklichkeit. So galt es, zu rätseln, zu forschen oder solange nachzudenken, bis den Kindern schon fast der Kopf rauchte.

23 Stationen mit geballtem Wissen

Das Lernbüffet für die Klasse 4c bestand aus 23 Stationen. Diese erkundeten die Kinder immer in Zweierteams, wissbegierig und mit Elan. Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei, und ihre Mitarbeiterin Sabine Luther-Kögel hatten die Stationen für die Kinder vorbereitet.

Bibliotheksmitarbeiterin Sabine Luther-Kögel erklärt Samira (10) und Semih (9), wie sie aus einem Buch eine Antwort herausfinden können. Es geht um Eisbären, Schneelawinen und um Inuit. Bild: Constanze Wyneken

Dabei waren die Aufgaben ganz unterschiedlich und teilweise so zeitintensiv, dass am Ende keines der Kinder mehr als zehn Aufgaben bearbeiten konnte. Das hatte Gabriele Gietz jedoch schon so prognostiziert, wie sie selbst sagte.

Kinder haben am Ende des Tages viel gelernt

Und dennoch hatten die Kinder an diesem Tag viel über die Welt gelernt und dürften die Bibliothek mit viel neuem Wissen verlassen haben. Sie fanden beispielsweise heraus, wie man sich in anderen Ländern begrüßt, welche gefährlichen Schulwege es gibt, wie man mit Stäbchen isst und wie man Breiten- und Längengrade auf dem Globus findet.

Sie lernten außerdem, welche Gründe eine Flucht notwendig machen können (Krieg, Gewalt, Armut, Naturkatastrophen, fehlende Religions- und Meinungsfreiheit) oder wie man Vorurteile abbauen kann (offen und freundlich sein, reden, sich kennenlernen).

Stockach Beim dritten Anlauf soll es klappen: Nellenburg-Gymnasium führt das Musical My Fair Lady auf Das könnte Sie auch interessieren

Gefallen habe es ihnen jedenfalls allen, nickten sie auf Nachfrage von Gabriele Gietz. Diese freut sich schon auf weitere Schulen mit anderen Lernbüffet-Themen, zum Beispiel zum Mittelalter oder der Steinzeit.