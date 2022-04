Der Hönighof hatte der Kulturbrücke laut einer Pressemitteilung für diese Aktion 120 Eier gespendet. Rund 40 Kinder bemalten diese innerhalb von zwei Stunden mit viel Spaß kreativ.

„Besonders gefreut hat uns das harmonische Miteinander der neuen Kinder aus der Ukraine mit den deutschen und bereits hier lebende Kindern mit Migrationshintergrund“, so das Team der Kulturbrücke. Aus den eingegangenen Spenden werden mindestens 80 Bezugsscheine für die Stockacher Tafel durch die beiden Kirchengemeinden und die Gemeinschaftsunterkunft in der Oberstadt ausgegeben, so die Kulturbrücke.

Die fast neunjährige Zlata aus der Ukraine hat Freude beim Eier bemalen. | Bild: Kulturbrücke Stockach

Infos und Spendenmöglichkeiten: www.kulturbruecke-stockach.de