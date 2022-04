Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes werde um eine Kollekte für die Musiker gebeten, heißt es in der Ankündigung von Pfarrer Rainer Stockburger. Unter Leitung von Professor Ortwin Benninghoff wird das Publikum beim Konzert Werke von Haydn, Beethoven, Kalina und Benninghoff hören. Ortwin Benninghoff, ehemals Dozent für Klavier und Orgel sowie Theorie und Gehörbildung, gründete das Ensemble Neue Musik, ebenso die Reihe „Akademische Konzerte“. 2002 erfolgte die Gründung der Kiewer Kammerakademie sowie des Kiewer Orgeltrios. Mit diesen Ensembles spielt er regelmäßig im In- und Ausland.

Ein weiteres festes Mitglied des Kiewer Orgeltrios ist Oksana Popsuy an der Violine. Oksana Popsuy ist seit 2002 die erste Geigerin der Kiewer Kammerakademie. Ein fester Bestandteil des Trios ist Oleksandr Babintschuk, der allerdings nicht dabei sein könne und von Nataliia Vasylieva, Violine, vertreten werde.

„Leider ist es Oleksandr Babintschuk seit dem Krieg in der Ukraine nicht mehr möglich, seinen Verpflichtungen in Deutschland nachzukommen. Unsere besonderen Gedanken gehen deshalb an dieser Stelle zu ihm“, schreibt Stockburger. Nataliia Vasylieva sei im März glücklicherweise aus Kiew herausgekommen und werde bis zum Ende des Krieges in Deutschland bleiben. Sie wirkt seit Jahren als Konzertmeisterin im „Nationalen Wirskij Ensemble“ in Kiew mit. „Wir sind sehr froh, dass Nataliia Vasylieva nun in Sicherheit ist und auch, dass Sie das Trio so kurzfristig verstärken kann“, so Stockburger.