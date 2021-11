Wie die Polizei mitteilt haben unbekannte Täter aus einem Carport eines Anwesens in der Tannenbergstraße an der westlichen Ortsrandlage von Mindersdorf mehrere Gerätschaften im Wert von einigen hundert Euro entwendet. Die Tat soll sich am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr ereignet haben. Laut Polizeibericht sind unter den gestohlenen Gegenständen eine Kettensäge, ein Hochdruckreiniger und ein Freischneider. Zur Diebstahlsicherung seien die Kettensäge und der Freischneider mit einer Kette versehen gewesen, welche von den Tätern mittels Bolzenschneider durchtrennt worden sei. Für den Abtransport der Gerätschaften dürften die Täter ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben, mutmaßen Beamten. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.