Stockach vor 4 Stunden

Katalysator mitten in der Nacht ausgebaut – Polizei sucht Zeugen des Diebstahls

In der Innenstadt von Stockach haben sich Diebe an einem Toyota Prius zu schaffen gemacht. Als die Besitzerin losfahren wollte, stellte sie fest, dass an ihrem Auto nachts herumgeschraubt wurde.