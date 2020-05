Seit Mitte März laufen die Arbeiten zum Bau eines neuen Entlastungskanals für den Seedagraben, der mitten durch Wahlwies verläuft. Das dauerhaft trockene Wetter der zurückliegenden Wochen kam dem Projekt zugute: Die Bauarbeiten liegen bestens im Zeitplan. Der erste Bauabschnitt in der Webergasse zwischen dem ehemaligen Ochsenstüble und der Pestalozzistraße ist bereits abgeschlossen, der Fahrbahnbereich ist wieder zu. Im Augenblick wird auf dem kleinen Verbindungsstück zwischen Pestalozzi- und Friedhofstraße gearbeitet. Von der Leonhardstraße kommend werden die Verkehrsteilnehmer derzeit links durch die Friedhofstraße bis an den Ortsrand zum Maisenbühl umgeleitet. Dort biegen sie am Sportplatz wieder in die Pestalozzistraße ein, wenn sie beispielsweise zum Dorfladen des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs wollen. Seit Dienstagnachmittag ist die Friedhofstraße im Baustellenbereich allerdings auch wieder befahrbar.

„Die Umleitung funktioniert gut“, erklärt Marina Steiner, die seit dem 1. März Sachgebietsleiterin Straßen- und Tiefbau bei der Stockacher Stadtverwaltung ist. Sowohl in der Straße „Am Maisenbühl„ als auch in der Friedhofstraße würden immer wieder Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Ihre Nachfragen hätten gezeigt, dass es zwar einzelne Überschreitungen, jedoch nichts Außergewöhnliches gegeben habe, so Marina Steiner. Die Anwohner berichteten über mehr Verkehr, aber das sei die logische Folge der Umleitung, sagt sie weiter.

Wenn der dritte Bauabschnitt in der Friedhofstraße bis kurz vor der Zufahrt zur Grundschule realisiert wird, verläuft die Umleitung über die Straße Am Maisenbühl und die Pestalozzistraße. Marina Steiner führt aus: „Während die Friedhofstraße voll gesperrt ist, wird die Pestalozzistraße provisorisch so gebaut, dass sie als Umfahrung genutzt werden kann.“ Am Schluss wird die Asphaltdecke auf den gesamten Baubereich von rund 100 Metern aufgebracht. Das Ende dieser Bauarbeiten ist für Ende Juli geplant.