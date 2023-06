Auf Nachhaltigkeit und Müllvermeidung aufmerksam machen: das ist das Ziel des Bodensee Clean-Up-Days, einer großen Aufräumaktion, die vom 20. bis 25. Juni im Bodenseeraum stattfindet. Dabei sollen das nördliche Bodenseeufer und das Umland von liegengebliebenem Müll befreit werden. Mit dabei ist auch Stockach. Die Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) organisiert dies in Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein Patron.

Auch die Stadt Stockach ist Mitglied der Marke „Echt Bodensee“, die wiederum das Projekt „Echt nachhaltig Bodensee“ ins Leben gerufen hat. „Im Rahmen dieses Projekts gibt es viele Aktionen, an denen sich Gemeinden, Schulen, Kindergärten und Privatpersonen beteiligen können“, so Katharina Riedle vom Stockacher Kulturamt, unter deren Federführung die Stockacher Aktionen umgesetzt werden. Sie hat in einem Rundschreiben Schulen, Kindergärten und Privatpersonen über die bevorstehende Aktion in der Stadt und Umgebung informiert – und hofft jetzt auf viele Anmeldungen. Dabei möchte sie mithelfen, den letztjährigen Teilnehmerrekord zu toppen. 2022 haben sich im gesamten nördlichen Bodenseeraum 1300 Gäste und Einheimische in 173 selbst organisierten Kleingruppen angemeldet und über 700 Kilometer Wander- und Uferwege gesäubert.

Wie läuft die Anmeldung nun in Stockach ab? Am einfachsten ist es, die Stockacher Projekt-Ansprechpartnerin im Kulturamt, Katharina Riedle, unter 07771 802325 anzurufen. Sie koordiniert die Routen und steht für alle Fragen zur Aktion zur Verfügung. Außerdem erhält man im Kulturamt wiederverwertbare Müllbeutel und Zangen, die man zum Sammeln benötigt. „Es ist jedoch hilfreich und ratsam, Eimer und Arbeitshandschuhe selbst mitzubringen“, betont Riedle, und weist darauf hin, dass sie mit ihren Teams ebenfalls an den Sammeltagen in Stockach und den Ortsteilen unterwegs sein wird. Und was passiert mit dem gesammelten Müll? Die Sammler bringen den Müll zur Müllabgabestation beim städtischen Bauhof in den Stegwiesen 7. Dort wird der Müll, laut den Organisatoren, getrennt und entsorgt. „Wir möchten das Engagement der Helferinnen und Helfer auch belohnen“, erklärt Riedle im Pressegespräch. Jede Gruppe und Person, die beim Bauhof Stockach den gesammelten Müll abgebe, soll dort einen Verlosungsschein ausfüllen. Die Verlosung selbst findet dann im Rahmen des Schweizer Feiertags am Samstag, 24. Juni, um 15.30 Uhr auf dem Gustav-Hammer-Platz statt.

Und wie ist die bisherige Resonanz auf das Info-Schreiben des Kulturamts? „Bisher haben sich schon mehrere Kindergartengruppen angemeldet“, erklärt Riedle, die noch auf viele weitere Teilnehmer hofft. Auch Beate Clot, Rektorin des Schulverbunds Nellenburg, möchte ihre Schüler dazu auffordern, an dieser für die Umwelt wichtigen Aktion teilzunehmen. Allerdings verhehlt sie nicht, dass der Zeitpunkt der Aktion schulorganisatorisch gesehen „etwas ungünstig liege“ und sie sich für zukünftige Projekte dieser Art einen geeigneteren Zeitraum wünscht.