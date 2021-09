Zwei Tage vor der Bundestagswahl fand am Nellenburg-Gymnasium die Juniorwahl statt. Ab Klassenstufe acht hatten die Schüler dort die Möglichkeit, ihre Stimme getreu dem Wahlverfahren bei der Bundestagswahl abzugeben.

Die Wahlbeteiligung ist laut einer Pressemitteilung der Schule „mit knapp 87 Prozent erfreulicher Weise sehr hoch“.

Volksparteien schneiden schlechter ab

Siegreich hervor ging das Bündnis90/Die Grünen. Die Partei erhielt 25 Prozent der Zweitstimmen, dicht gefolgt von der FDP mit 23 Prozent. Die beiden Volksparteien SPD und CDU mussten sich mit 16 respektive 13 Prozentpunkten begnügen, wobei letztere in Person von Andreas Jung, einem Alumnus der Schule, mit 32 Prozent der Erststimmen immerhin das Direktmandat erringen konnte.

Platz vier ging an die Satire-Liste „Die Partei“ mit sechs Prozent der Zweitstimmen, gefolgt von „Die Linke“ mit fünf Prozent. Abgeschlagen auf dem letzten Platz der im Bundestag vertretenen Parteien landete die AfD mit lediglich zwei Prozentpunkten.

„Viele Jugendliche konnten sich durch ihre Teilnahme an den Juniorwahlen ein erstes Bild eines in authentischem Rahmen stattfindenden Wahlgangs machen“, so die Mitteilung.

Wahlkabine und Wahlurne

Um dieser Zielvorstellung zu entsprechen, wurden den Schülern im Vorfeld Wahlbenachrichtigungen zugestellt. Der Wahlgang selbst erfolgte dann mit Stimmzettel, Wahlurne und in Wahlkabinen, die im Foyer der Stockacher Schule aufgestellt waren.

„Wir hoffen, wir konnten unseren Mitschülerinnen und Mitschülern die Bundestagswahlen auf diese Weise ein Stück näher bringen“, wird Gramoz Morina, schulischer Wahlleiter und Schüler des Leistungskurses Gemeinschaftskunde aus Klassenstufe 12, zitiert. Er betont: „Es ist wichtig, dass man in einer Demokratie von seinem Wahlrecht Gebrauch macht.“

Zur Wahl aufgerufen waren knapp 700 Schüler des Nellenburg-Gymnasiums. Organisiert wurde die Wahl vom Leistungskurs Gemeinschaftskunde der Klassenstufe 12.

Wahlergebnisse online

Die Wahlergebnisse können online eingesehen werden unter www.juniorwahl.de sowie auf der Internetseite der Schule.