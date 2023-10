Gegen 15.15 Uhr sei ein 64-Jähriger mit einem Rennrad auf der Schillerstraße in Richtung Bahnhof gefahren, so die Mitteilung der Polizei. Auf Höhe der Volksbank sei ein von rechts kommender jugendlicher Radfahrer gegen den 64-Jährigen geprallt. Der Senior sei gestürzt, habe sich aber nicht verletzt. Der Jugendliche habe angegeben, an nach Hause zu fahren, um seinen Ausweis zu holen, sei jedoch nicht mehr zur Unfallstelle zurückgekehrt. Zu ihm sei lediglich bekannt, dass er etwa 14 bis 16 Jahre alt und mit einem schwarzen Mountainbike mit rotem Streifen am Oberrohr unterwegs gewesen sei. Am Rennrad des 64-Jährigen seien rund 1500 Euro entstanden.

Unfallzeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität des flüchtigen Radlers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07771 93910 zu melden.