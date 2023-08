Die Junge Union (JU) in Stockach und Mühlingen stellt sich neu auf: Mit dem Gebietsverband Nellenburg knüpfen die Mitglieder der Jungen Union an die Arbeit der bisherigen Ortsverbände Stockach und Mühlingen an und starten nun gemeinsam in die politische Arbeit, das schreibt der neue Gebietsverband in einer Mitteilung. Dazu fand vor wenigen Tagen die Gründungsversammlung im Gasthaus Adler in Mühlingen statt. Die Schülerin Julia-Tosca Schuler wurde einstimmig zur Gebietsverbandsvorsitzenden gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Max Lohr und Fabian Umhauer gewählt.

Auch die weiteren Aufgaben im Gebietsverbandvorstand wurden neu besetzt. Maximilian Wurst wurde zum Finanzreferenten gewählt. Beisitzer sind nun Simon Mai, Tom Sternberg, Simon Gottowik, Christoph Auer, Marius Zeiher, Manuel Landes, Joschka Mielke und Marina Reutebuch. Als ständiges Kreisausschussmitglied wurde Julia-Tosca Schuler gewählt.

Neben den Wahlen blickten die anwesenden Mitglieder zurück auf die bereits geleistete Arbeit, heißt es weiter. Die beiden ehemaligen Vorsitzenden, Tom Sternberg vom Ortsverband Mühlingen und Simon Mai vom Ortsverband Stockach, gaben einen Rückblick auf die vergangenen Jahre ihrer Amtszeit. Dabei gingen sie auf die geleistete Arbeit ein, die zum Beispiel die Unterstützung bei Landtagswahlen oder Bundestagswahlen betraf.

Zwischen den einzelnen Wahlgängen gab es Grußworte vom ehemaligen Bürgermeister von Mühlingen, Manfred Jüppner, und dem Vorsitzenden der CDU Stockach, Christoph Stetter. Manfred Jüppner ging auf die aktuellen politischen Herausforderungen und die Anfänge der JU Mühlingen ein. Beide wünschten der JU Nellenburg einen guten Start und viel Erfolg für die kommenden Aufgaben, auch mit der Aufforderung, in der politischen Arbeit klare Kante zu zeigen, so die JU. In ihrem Schlusswort bedankte sich Julia-Tosca Schuler bei den Mitgliedern, für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Sie blicke positiv und mit Tatendrang auf die ihr bevorstehende Amtszeit.