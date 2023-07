Stockach vor 3 Stunden

Junge stürzt wegen dem Ausweichmanöver eines Lastwagens mit Fahrrad auf Wiese

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrssituation, die sich bereits am Freitag, 21. Juli, in der Pfullendorfer Straße in Mahlspüren im Tal ereignet hat.