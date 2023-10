Dass dem Stockacher Narrengericht die Jugend und der närrische Nachwuchs wichtig sind, war im Narrengericht nie nur eine Floskel. So hat sich das Narrengericht dem Vorbild zahlreicher Zünfte der VSAN angeschlossen und jetzt eine feste Jugendvertretung in seinen närrischen Strukturen installiert, teilt Narrenrichter Jürgen Koterzyna mit.

Auf seine Initiative hin sei das Thema initiiert, vorangetrieben und letztlich zur einstimmigen Entscheidung gebracht worden. Sowohl alle Gerichtsnarren als auch alle Gliederungsführer hätten sich dafür ausgesprochen. Der Jugendvertreter vertritt damit offiziell die Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsen aus allen Gliederungen im Narrengericht – mit Wort und Stimme in den gemeinsamen Narrengerichtssitzungen mit den Gerichtsnarren und den Gliederungsführern.

„Das Narrengericht erhofft sich so, noch besser auf die Anliegen und Bedürfnisse der nächsten Narrengeneration eingehen zu können. Veranstaltungen sollen für unsere Jugendlichen und Jungnarren attraktiv gestaltet sein“, so Koterzyna. Augenzwinkernd fügt er hinzu: „Wir ‚altgediente‘ Gerichtsnarren trauen uns das alleine nicht unbedingt zu 100-Prozent zu – es liegen dann doch ein paar Jahre dazwischen.“

Die erste feste Jugendvertreterin sei Monja Hirling, die diese Funktion bis nach Fasnacht 2025 innehaben werde. Dann soll aus den Reihen der Jungnarren ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden. Monja Hirling sei aktuell Kinder- und Jugendwart bei den Alt-Stockacherinnen und Sprecherin des Arbeitskreis Narresome. Die Rolle des Jugendvertreters soll aber in Zukunft losgelöst von solchen Funktionen sein und einer Altersbeschränkung von 25 Jahren unterliegen. Der Jugendvertreter arbeite zudem aktiv im Jugendforum der VSAN mit, in dem auch unterjährig ein reger Austausch stattfinde.

So aufgestellt gehe das Narrengericht in die Zukunft und in die Vorbereitungen der nächsten Fasnacht 2024. Dabei sei auch schon das große Jubiläum im Jahr 2026 im Blick, wenn das Hohe Grobgünstige Narrengericht stolze 675 Jahre alt werde.