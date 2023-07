Jedes Jahr wechseln zum 1. Juli circa 50.000 Lions Clubs weltweit ihre Präsidenten. So auch im Stockacher Lions Club: Michael Ritter ist als Präsident ausgeschieden und hat das Amt für die kommenden zwölf Monate planmäßig an Jörg Lawrenz weitergegeben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Lions Clubs hervor.

Michael Ritter hatte sein Jahr unter das Motto „the freedom to serve“ gestellt. Gemeint ist laut Lions Club eine nicht selbstverständliche Freiheit, die es erst möglich macht, sich überhaupt in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, die dann aber auch mit einer gewissen Verantwortung einhergeht. So haben die Mitglieder des Lions Clubs durch verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel dem jährlichen Konzert in der Adler Post, dem Gesundheitstag im Pallottiheim oder dem Wurst- und Bücherverkauf im Rahmen von Stadtfesten ehrenamtlich Einnahmen erwirtschaftet.

Dieses Geld wurde dann überwiegend für lokale Projekte gespendet. Spenden erhielten unter anderem die Stockacher Tafel, die Schulsanitäterausbildung, der Bike-Park im Osterholz, DRK Jacken und das Frauenhaus in Radolfzell. Unterstützt wurde im Winter beispielsweise aber auch der Kauf von Stromgeneratoren für die Ukraine.

Neben diesen Aktivitäten gab es laut Pressemitteilung ein breites Spektrum an Vorträgen und Ausfahrten zum Thema Freiheit. Renommierte Referenten sprachen zur Pressefreiheit, zur politischen Freiheit in Europa und zur Gedankenfreiheit, um einige Beispiele zu nennen. Eine Ausfahrt zum Zürcher Flughafen und ein Wochenende in Weinsberg rundeten ein laut Lions Club gelungenes Jahr ab.

Jörg Lawrenz übernimmt das Jahr der Präsidentschaft unter dem Motto „Verbundenheit mit der Region – we serve“. Dabei legt er den Fokus laut Pressemitteilung auf lokale Themen. Die Verbundenheit und Verantwortung zu unserer Region stehe im Mittelpunkt. Viele lokale Förderprojekte, aber auch das Clubleben sollen davon profitieren. Im Jahr 2024 steht das 40-jährige Bestehen des Lions Club Stockach an, welches gebührend gefeiert werden soll.