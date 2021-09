Die Brücken-Bauarbeiten am Rißtorf-Kreisverkehr an der B 313 gehen weiter: Nachdem der Auftragnehmer zwei Wochen lang Betriebsferien hatte, werden nun Vorbereitungen für den anstehenden Überbau getroffen. Das teilt das Regierungspräsidium Freiburg auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Die restlichen Erdmassen, die nicht verwendet werden, sollen abtransportiert und eine Fläche für einen Autokran geebnet und entsprechend verdichtet werden.

Am Freitag, 3. September, sollen dann sechs Spannbeton-Fertigteilträger für den Überbau angeliefert werden. Ursprünglich war laut dem Regierungspräsidium eine Anlieferung am Dienstag, 31. August, geplant, allerdings verzögern sich die Arbeiten. Der Grund dafür: Der Lieferant der Brückenträger habe mitgeteilt, dass noch nicht alle Fahrgenehmigungen für den Mobilkran vorliegen.

Probleme mit Rohstoffen und Lieferketten

Sobald die Träger vor Ort sind, sollen sie montiert und im Anschluss in den folgenden drei Wochen die Bewehrung eingebunden, die Schalung hergestellt und mit Beton ergänzt werden, „um den Überbau mit den Widerlagern monolithisch zu verbinden“, so das Regierungspräsidium.

Ursprünglich sollten die gesamten Baumaßnahmen an der B 313 bis Ende September dauern, aus verschiedenen Gründen kommt es jedoch zu Verzögerungen. So haben die beauftragten Firmen laut Regierungspräsidium Probleme mit Rohstoffen und Lieferketten, hinzu komme eine „extrem hohe Auslastung der Fertigteilwerke“. Außerdem seien in dem beauftragten Werk noch Arbeiter an Corona erkrankt und haben die Fertigung einstellen müssen. „So entstand ein Verzug von circa vier Wochen“, heißt es vom Regierungspräsidium. „Wir gehen davon aus, dass die Baumaßnahme gegen Ende Oktober fertiggestellt wird.“

Die Kosten bleiben dagegen laut Regierungspräsidium im vorgesehenen Rahmen, Corona-bedingte Preiserhöhungen fallen nicht ins Gewicht. Das Risiko liege eher beim Auftragnehmer, heißt es.