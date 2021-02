Die angekündigten Baumfällarbeiten auf dem Parkplatz beim Fernmeldegebäude in der Goethestraße in Stockach begannen am Montagmorgen. Eventuelle Restarbeiten finden am Dienstag statt. Die Bäume werden dann auch noch abgeholt.

Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona