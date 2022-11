Stockach vor 1 Stunde

Jetzt ist es offiziell: Der Dillplatz ist kein Festplatz!

Ist es ein Parkplatz oder doch ein Festplatz? Beim Dillplatz war das nicht so ganz klar. Die Stadtverwaltung Stockach will in Zukunft klare Regeln: Die Zahl der Veranstaltungen ist limitiert, dafür steigen die Preise.