Während das Jahr sich bereits langsam dem Ende zuneigt, lautet das Motto für den Verein Tourismus Stockach jetzt Neustart. Oder viel mehr noch: Durchstarten. Der Verein existiert bereits seit rund 60 Jahren, aber zwischenzeitlich lagen viele seiner Aufgaben bei der Stadt. Das soll sich zum Teil wieder ändern, wie die Vorsitzende Wilma Dreinhöfer und ihre Stellvertreterin Claudia von Schultzendorff berichten. Das Ziel: Den Gästen Infos und Mehrwert bieten und dabei gleichzeitig die Stockacher Innenstadt beleben.

Die beiden Frauen an der Spitze des Vereins erzählen im Gespräch mit dem SÜDKURIER von der Entstehung des Vereins, seinem Zweck und der Entwicklung, die zuletzt aus finanziellen Gründen keine eigenen Aktivitäten mehr erlaubt hatte. Der Verein sei vor einigen Jahrzehnten von Gastronomen gegründet worden, die sich für die Urlauber organisieren wollten. Damals habe es kein Tourismusbüro in Stockach gegeben und es seien Prospekte in einem eigens angemieteten Büro angeboten worden.

Bisher war der Verein im Hintergrund

Erst viel später sei in Stockach eine Tourist-Information eingerichtet worden. Es habe dann die Übereinkunft gegeben, dass sich der Verein finanziell beteiligt. So seien über Jahrzehnte ein jährlicher Pauschalbetrag aus den Mitgliedsbeiträgen an die Stadt geflossen, schildert Wilma Dreinhöfer. „Der Tourismusverein ist in den Hintergrund gerückt, weil die Stadt alles gemacht hat“, sagt sie.

Der Verein könne jedoch die Summe von 7000 Euro, die bisher jährlich an die Stadt geflossen ist, inzwischen nicht mehr stemmen. Die Summe sei zu einer Zeit festgelegt worden, als es viel mehr Mitglieder gegeben habe. Es habe Gespräche gegeben und der Verein habe bereits dieses Jahr die Pauschale in Absprache nicht mehr an die Stadt bezahlt. Stattdessen werde das Geld nun für eigene Zwecke und die neuen Aktivitäten verwendet. Der Verein verfüge über keinerlei Rücklagen, da bisher die Mitgliedsbeiträge an die Stadt gegangen seien. Claudia von Schultzendorff betont: „Wir wollen weiter mit der Stadt zusammenarbeiten.“

Es sei ein Ziel, den Verein in Zukunft bekannter zu machen und verschiedene Aufgaben zu übernehmen. „Wir können jetzt einiges in Bewegung setzen“, ergänzt Wilma Dreinhöfer. Sie berichtet, es gebe in Stockach rund 150 Vermieter von Ferienwohnungen – etwa die Hälfte davon seien Mitglieder im Verein. Sie selbst vermietet auch.

Neue Homepage ist in Arbeit

Zu den Neuerungen gehören eine neue Internetseite und ein neues Logo, die bei der Hauptversammlung am 1. Dezember präsentiert werden sollen. Die beiden Frauen erklären, dass diese Homepage einen Mehrwert für die Mitglieder und Informationen für die Nutzer bringen soll. Sie sei als parallele Ergänzung zu bestehenden Angeboten gedacht – nicht als Konkurrenz.

„Wir stehen mit Corinna Bruggaier und Katharina Hübner im Kulturamt in engem Kontakt, aber gestalten unsere Wege alleine“, sagt Claudia von Schultzendorff. Da das Thema Veranstaltungen bei der Stadt bleibe, solle die neue Webseite auf die Internetseite der Stadt und die Buchungsmöglichkeiten für Veranstaltungen verlinken.

Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier schildert auf Nachfrage ebenfalls, dass der Tourismusverein und Stadt zusammenarbeiten werden. „Durch die formale Trennung von Stadt und Verein ist es für den Verein möglich, eigene Aktionen anzubieten, die einen Mehrwert für die Gäste haben“, sagt sie. Es werde unkomplizierter für beide Seiten. Und es gebe weiteren Mehrwert, denn früher habe es bei manchen Angeboten einen Unterschied gemacht, ob ein Gastgeber im Verein ist oder nicht. Künftig werde es für alle gleich sein. „Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und Bereicherung durch die Aktivitäten des Vereins.“

Veränderungen und Mitgliedersuche Laut dem aktuellen Vorstandsteam blieb die Geschäftsführerstelle des Vereins nach dem Weggang von Stefan Keil im Jahr 2021 lange unbesetzt. Keil war früher Stockacher Kulturamtsleiter und wurde Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen. Über die Jahre und Jahrzehnte sank die Zahl der Mitglieder und somit waren die Einnahmen rückläufig, während der Verein einen jährlichen Pauschalbetrag an die Stadt bezahlen musste. Nun stellt sich der Verein neu auf, kann sein Geld selbst verwenden und nimmt einige Aufgaben selbst in die Hand. Kontakt: Infos gibt es bei der Vorsitzenden Wilma Dreinhöfer, (0171) 3 60 98 70 oder per E-Mail an vorstand@tourismus-stockach-ev.de. Der Verein Tourismus Stockach will wachsen und sucht neue Mitglieder. Er hat am Donnerstag, 1. Dezember, 19 Uhr, seine Hauptversammlung im Hotel Fortuna in Stockach. Außerdem sucht der Verein Partner für seine neue Gutschein-Aktion, die den Mitgliedern und deren Gästen zugute kommen soll – Werbung für die Mitglieder und Mehrwert für die Touristen.

Der Verein hofft auf neue Mitglieder

Der Tourismusverein möchte eine Mitgliedschaft künftig interessanter machen und wachsen. Momentan habe er rund 70 Mitglieder. Wer beitreten wolle, müsse nicht zwangsläufig Vermieter sein, so Wilma Dreinhöfer und Claudia von Schultzendorff. Jeder könne beitreten – auch die Partner, nach denen der Verein momentan für eine geplante Aktion sucht. Die Mitglieder können auch aus dem Umland sein.

Claudia von Schultzendorff schildert, dass sich einige Gäste selbst versorgen. An diesem Punkt kämen die neue Internetseite und die Aktion ins Spiel, denn die Touristen würden oft nach den Einkaufsmöglichkeiten fragen. Der Verein Tourismus Stockach arbeitet daran, eine Gutscheinaktion für die Mitglieder auf die Beine zu stellen, damit deren Gäste etwas günstiger oder gratis in Geschäften, Lokalen oder bei Ausflugszielen erhalten – zum Beispiel Prozente beim Metzger oder einen Apfel für die Kinder im Hofladen.

Belebung für die Innenstadt

„Das soll die Geschäftswelt ankurbeln“, sagt Wilma Dreinhöfer, die gemeinsam mit ihrer Kollegin sorgenvoll auf die Lage in der Stockacher Innenstadt blickt. Die Aktion soll zur nächsten Saison starten und die Internetseite sei so gedacht, dass die Besucher dort Informationen finden, wo was in der Stadt ist und wo es welche Einkaufsmöglichkeiten es gibt.

Wilma Dreinhöfer betont, wie einzigartig ein Verein dieser Art am See sei und wie viel Herzblut in den Neustart fließe. „Es ist eine spannende Zeit der neuen, zeitgemäßen Gestaltung unseres Vereins“, lautet das Fazit der beiden Frauen mit Blick in die Zukunft.