Der Name ist auch das Ziel des neuen gemeinnützigen Vereins „Klimakompetent Mobil“: die Förderung des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes sowie die Mobilitätswende. Die Gründung war vor wenigen Tagen im Beisein von insgesamt 15 Personen. Teilnehmer des Runden Tischs Mobilität haben den neuen Verein ins Leben gerufen. Der Runde Tisch ist ein Projekt, welches das Umweltzentrum Stockach gemeinsam mit dem BUND-Ortsverband Bodman-Ludwigshafen-Stockach seit mehreren Jahren fortführt.

Bernd Rüffer, der sich im Rahmen der Initiative Klimaschonende Mobilität Stockach um das Thema Carsharing in Stockach bemüht und als Verkehrsplaner in Freiburg und Karlsruhe tätig ist, sagte zu Beginn der Veranstaltung: „Das Thema Carsharing wächst mir in Stockach so langsam über den Kopf, es gibt so viel zu tun. Der neue Verein kann dabei helfen, dass sich die Arbeit künftig auf mehrere Schultern verteilt.“

Infomaterial zum Carsharing Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bietet als Download einen Text zum Thema „Carsharing aus Umweltsicht“ an. Es heißt darin: „Damit der Verkehr umwelt- und klimafreundlicher werden kann, ist es wichtig, den Menschen attraktive Alternativen anzubieten, auch für alltägliche Mobilitätsbedürfnisse.“ Auch das Umweltbundesamt sieht das Carsharing als eine attraktive Möglichkeit, um klimaschonenden Transport für Menschen zur Verfügung zu stellen.

Zudem sei der Sinn und Zweck des Vereins, dass die Mobilitätswende in all ihren Bereichen unterstützt und gefördert werde, um durch eine vorrangige Nutzung klima- und umweltverträglicher Verkehrsmittel eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs zu erreichen. Ferner sollen Umweltbelastungen wie Lärm, Inanspruchnahme von Raum, Erschütterungen, Schmutz und Schadstoffe, die durch die Produktion, den Kauf und den Gebrauch von Kraftfahrzeugen entstehen, vermindert werden. Natur und Landschaft in der Raumschaft Stockach und Umgebung sollen vor weiterem Straßenbau geschützt werden.

Was der Verein alles machen will

Der Vereinszweck soll durch den gemeinschaftlichen Aufbau multimodaler Mobilitätsangebote mit gemeinschaftlicher Beteiligung, wie zum Beispiel Carsharing, erreicht werden. Eine klima- und umweltverträgliche Antriebstechnik sei wünschenswert. Der Verein will über die Nutzung und Verwendung solcher Verkehrsmittel beraten. Er will Öffentlichkeits- und Weiterbildungsarbeit für die Verkehrsteilnehmer, Planer, Politiker und Vereinsmitglieder anbieten. Zudem will er entsprechende Projekte und Forschungsvorhaben initiieren und fördern. Bei Planungsverfahren für Verkehrsprojekte und gesetzgeberischen Vorhaben will der Verein auch im Sinne der Mitwirkungsrechte nach dem Bundesnaturschutzgesetz mitwirken.

Der Runde Tisch Mobilität Er ist ein gemeinsames Projekt des Umweltzentrum Stockach gemeinsam mit dem BUND-Ortsverband Bodman-Ludwigshafen-Stockach, befasst sich mit verschiedenen Mobilitätslösungen (nicht nur) für Stockach. Die regelmäßigen Veranstaltungstermine findet man in der Veranstaltungsbroschüre des Umweltzentrums oder online auf www.uz-stockach.de

Alle Regeln der Vereinsgründung wurden beim Gründungstreffen im Umweltzentrum strengstens eingehalten und so konnte angeleitet durch den Wahlleiter Udo Engelhardt der Vorstand gewählt werden. Dieser besteht aus Bernd Rüffer als erstem Vorsitzenden, Simone Frey als stellvertretende Vorsitzende und Jonathan Regen-Pregizer als Schriftführer. Kassenwart ist Peter Alexander und Beisitzerin Henrike Bischoff. Als Kassenprüfer wurden Sabrina Molkenthin sowie Johann Resch benannt.

Und was kostet die Mitgliedschaft?

Sabrina Molkenthin sagte: „Wir wollen den Beitrag möglichst gering halten, damit auch viele junge Leute Lust haben, dem Verein beizutreten.“ So wurde eine Mitgliedsgebühr in Höhe von zehn Euro für Schüler, Studenten, Azubis, Praktikanten und Zivildienstleistende festgelegt. Die normale Mindestgebühr liegt bei 20 Euro. Man darf aber auch mehr bezahlen, wenn man möchte und kann.

Neben den Live-Treffen, über welche die Mitglieder online informiert werden, soll es auch ein regelmäßiges, monatliches Online-Format geben. Das erste dieser Art ist für Dezember dieses Jahres geplant. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Der neue Verein „Klimakompetent Mobil“ hat momentan noch keine Internetseite. Diese ist jedoch bereits am Entstehen. Der Verein hofft, dass er viele neue Mitglieder, Alt und Jung, begeistern kann.