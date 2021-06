Das Thema Hören ist in der Zeit der Corona-Pandemie und des Masken-Tragens noch wichtiger geworden. Das weiß Jana Ritter, die jung und alt mit Hörgeräten versorgt. Da die Nachfrage hoch ist und steigt, hat sie nun eine Filiale der Hörwelt Jana Ritter in Stockach eröffnet. Dies ist eine Rückkehr in die Stadt, denn bis vor rund 20 Jahren hat sie in denselben Räumen im Erdgeschoss des alten Rathauses in der Hauptstraße gearbeitet. Damals war sie Angestellte, jetzt ist sie die Chefin und hat mehrere Mitarbeiter – vier Meisterinnen und zwei Azubis.

Stockach ist nach Engen die zweite Filiale der Hörwelt. Der Standort hier sei genau der richtige, da viele Kunden aus der Umgebung oder zum Beispiel auch aus Meßkirch kämen. Und es sollten unbedingt diese Räume sein. Es sei klar gewesen, dass sie in der Hauptstraße das Geschäft eröffnen wolle, wenn sie eine Filiale in Stockach einrichte, sagt Jana Ritter.

Zusammenarbeit mit Ohrenarzt

Sie und ihr Mann Dirk, der für Personal, Verwaltung und Werbung zuständig ist, sehen auch den Vorteil, dass in Stockach im Gegensatz zu Engen ein Ohrenarzt ist. Die Praxis befindet sich sogar im selben Gebäude. Das sei Gold wert, wenn es um die optimale Versorgung der Kunden gehe.

In der Engener Filiale habe es im ersten Lockdown zunächst eingeschränkte Öffnungszeiten gegeben. Aber bald sei wieder normal auf gewesen, da die Nachfrage da gewesen und die normale Öffnung erlaubt gewesen sei. Jana Ritter und ihre Angestellten sind inzwischen geimpft, da sie sehr nahen Kontakt zu den Kunden haben.

Und wie funktioniert es, wenn jemand ein Hörgerät braucht?

Die Krankenkassen übernähmen ein Gerät der zweckmäßigen Versorgung, erklärt Dirk Ritter. Es gebe Aufpreise für Dinge wie eine Koppelung mit dem TV-Gerät oder einen integrierten Übersetzer von Englisch in Deutsch.

In der Hörwelt seien jederzeit kostenlose Hörtests als Vorsorge möglich, so Dirk Ritter. Außerdem gebe es ein spezielles Hörtraining, um wieder besser hören zu lernen. Dafür hätten sie extra eine Lizenz gekauft.