Für viele ist ein anstrengendes Jahr vorbei. Aber trotz Corona-Pandemie gab es auch einige andere Dinge, die in Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Orsingen-Nenzingen, Mühlingen und Hohenfels geschehen sind oder Thema waren: Baustellen, Planungen oder Ereignisse. Um diese Dinge geht es in unserem Jahresrückblickrätsel, in dem es viele Preise zu gewinnen gibt (siehe Kasten).

Wir blicken in insgesamt drei Rätsel-Teilen auf das Jahr 2020 zurück. Jede Frage hat eine richtige Antwort mit dem korrekten Lösungsbuchstaben in Klammer und zwei weitere falsche, vollkommen frei erfundene Möglichkeiten:

Das Krankenhaus Stockach | Bild: Löffler, Ramona

Das lange Warten hatte 2020 ein Ende, da endlich der Zuschussbescheid für den Anbau des neuen Bettentraktes an das Krankenhaus Stockach kam, der 2021 beginnt. Aber welche Vorarbeit musste noch gemacht werden?

Verlegung von Kanälen: Auf der Fläche des geplanten Anbaus lagen Kanäle im Boden, die erst aus der Fläche wegverlegt wurden. Das ist inzwischen geschehen, so dass dem Hochbau nichts mehr im Wege steht. (E)

Der Buchstabe hinter richtigen Antwort kommt in Feld 6.

Mit jedem Rätselteil gibt es neue Lösungsbuchstaben. | Bild: Schönlein, Ute

Die Planungen für den Neubau des Fasnachtsmuseums Langenstein schritten voran. 2020 kam zum Beispiel die Aufstellung eines Bebauungsplans für die neue Fläche. Aber wo befindet sich diese ?

Mooshof an der B 34: Damit das neuen Museum ganz zentral an einer Straße liegt und es viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt, fiel die Wahl auf den leerstehenden Mooshof an der B34 zwischen Wahlwies und Bodman. (B)

Der Buchstabe hinter richtigen Antwort gehört in Feld 15.

Das Kulturzentrum Altes Forstamt in Stockach. | Bild: Freißmann, Stephan

Ein Ereignis hat sich im Jahr 2020 zum 100. Mal gejährt. Dazu hab es eine Ausstellung im Stockacher Stadtmuseum. Was war der Anlass?

Strom: Am 8. Juli 1920 wurde in Stockach erstmals der elektrische Strom eingeschaltet. Im Stadtmuseum gab es eine Ausstellung mit Gegenständen und Bildern sowie einem Experimentier-Teil. (I)

Der Buchstabe hinter richtigen Antwort kommt in Feld 9.

Arbeiten an der Marienschlucht | Bild: Sonja Hildebrand

Es tat sich etwas: Nach langer Vorplanung begannen die ersten Maßnahmen in der seit einem Erdrutsch verschütteten Marienschlucht mit dem Ziel der Wiedereröffnung. Was genau wurde gemacht?

Fundamente für eine Seilbahn: Die ersten Arbeiten für die geplante Schwebebahn über die Schlucht wurden gesetzt, da dies als sicherste Lösung erachtet wurde und die Besucher so gleichzeitig den Blick in die Schlucht, aber auch die Aussicht auf See und Umgebung haben sollen. (F)

Der Buchstabe hinter richtigen Antwort gehört in Feld 3.

Ortsschild und Rathaus am Ortseingang von Mühlingen. | Bild: Freißmann, Stephan

Mühlingen hat 2020 einen neuen Bürgermeister bekommen. Aber aus einem bestimmten Grund war ein zweiter Wahlgang notwendig. Warum war das so?

Höhere Gewalt: Aufgrund eines extremen Sturms am Wahlabend gingen viele Stimmzettel verloren, als ein umgestürzter Baum ein Fenster im Mühlinger Rathaus einschlug und alle Papiere aufgewirbelt, hinausgetragen und kilometerweit verteilt wurden. (G)

Der Buchstabe hinter richtigen Antwort kommt in Feld 12.