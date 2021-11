von Robert Fridrich, Alexander Kapkaev, Jakob Knauss, Robert Meyling und Ali Yenil

In der Quarantäne saßen wir nur vor unseren Bildschirmen und haben uns kaum gesehen. Da fand das Miteinander nur im gemeinsamen Verzweifeln über die Hausaufgaben statt. Das Füreinander gab es auch nur im gegenseitigen Hausaufgaben zuschicken. Wir gehen jetzt wieder in die Schule und man merkt, dass etwas fehlt. Es fehlt das Miteinander und um dies zu beheben, plante das Berufsschulzentrum Stockach einen Projekttag.

Mit Projekttagen verbindet man normalerweise langweilige Projekte und demotivierte Schüler, jedoch waren hier am Berufsschulzentrum Stockach alle erstaunlicherweise sehr motiviert. Gleich zu Beginn haben die Schüler an ihren Projekten gearbeitet, manche haben Plakate zur Vorbereitung auf das Abitur und andere haben Geburtstagskalender für ihre Klasse gemacht. Die Vermutung liegt also nahe, dass sie motiviert sind, da sie nun wieder ihre Freunde sehen und mit ihnen gemeinsam arbeiten können.

Die befragten Lehrkräfte und Teilnehmer des Projekttages fanden den Tag sehr abwechslungsreich und interessant. Wir waren nur sehr überrascht, dass sich das Motto „Füreinander – Miteinander“ auf die Klassengemeinschaft beschränkt. Wir finden, es wäre abwechslungsreicher für die Schüler, wenn es öfter im Jahr einen Projekttag gäbe. Dieser könnte auch die Schulgemeinschaft in den Fokus nehmen.