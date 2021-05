Stockach-Wahlwies vor 53 Minuten

Ist das Trinkwasser in Wahlwies verunreinigt? Untersuchungen laufen, aber bisher ist nicht klar, ob es wirklich ein Problem gibt

Aufgrund einiger Fälle mit Magen-Darm-Problemen in Wahlwies ging am Montag auf verschiedenen Wegen herum, dass dies mutmaßlich an verunreinigtem Trinkwasser liege.