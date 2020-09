Bei einer Interview-Aktion zum Thema „Vielfalt in Stockach„ haben Markus Rüb, Student und ehemaliger Mitarbeiter der evangelischen Kirche in Stockach, Idriz Dautaj, FSJler bei der Stadtjugendpflege, und Frank Dei, Leiter der Stadtjugendpflege, kürzlich Passanten zu ihrem Leben in der Stadt befragt und die Gespräche gefilmt.

Die Interviews sollen zu einem kurzen Film zusammengeschnitten und parallel zur Wanderausstellung „Zuhause im Landkreis„ auf Tablets gezeigt werden. Das Dialogmobil Frieda des Demokratiezentrums Konstanz, ein umgebautes Feuerwehrauto aus den 1950er Jahren, diente dabei als Blickfang und als Unterschlupf vor dem Regen.

26. Oktober bis 8. November in Stockach

Die Wanderausstellung, die unter der Leitung von Valentin Worms in Kooperation mit der HTWG Konstanz entstanden ist, soll vom 26. Oktober bis 8. November aufgeteilt im Rathaus, in der evangelischen Kirche und eventuell im Alten Forstamt zu sehen sein.

Laura Schümann (Integrationsbeauftragte der Stadt Stockach) hatte dazu angeregt, die Ausstellung als Alternative zum Interkulturellen Tag nach Stockach zu holen. Dieser wird traditionell am letzten Sonntag im Oktober im Bürgerhaus Adler Post veranstaltet und fällt dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Interkultureller Tag 2019: Kunterbuntes Leben im Bürgerhaus

Am Abend vor dem ersten Vorbereitungstreffen sei die Vorgabe gekommen, dass keine Großveranstaltungen mehr stattfinden dürften, erzählte Stadtjugendpfleger Frank Dei. Das Team aus Dei, Laura Schümann, Anja Selke, Ayten Yilmaz (Caritasverband Singen-Hegau), Gabriele Gietz (Leiterin der Stadtbibliothek) und Julia Schnurr (evangelische Kirche) wollte nicht ganz auf diesen Tag verzichten und suchte deshalb nach Alternativen.

Menschen aus 150 Nationen im Landkreis

Bei der Ausstellung „Zuhause im Landkreis„ gehe es genau um das Thema, „wie wohl Menschen sich im Landkreis fühlen“ erklärte Frank Dei. Immerhin leben hier Menschen aus über 150 Nationen. Diese Vielfalt sichtbar zu machen und wertzuschätzen war eines der Ziele, die der Arbeitskreis der Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten im Kreis Konstanz (Akif) verfolgt hatte.